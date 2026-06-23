باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی مدیرعامل این شرکت در آیین افتتاحیه مانور ضربتی پایش مصرف برق ادارات استان تهران که صبح امروز به صورت همزمان در مناطق ۲۲ گانه تحت پوشش این شرکت و با حضور فرمانده بسیج ادارات استان تهران، رییس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: با توجه به شروع فصل گرما، افزایش مصرف برق در شبکه سراسری نسبت به هفته گذشته ۵۰۰۰ مگاوات افزایش یافته است و در استان تهران نیز این افزایش ۲۰۰ مگاوات بوده است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای مدیریت مصرف برق، افزود: یکی از بخشهایی که باید مدیریت مصرف برق در آن به جدیت دنبال شود، ادارات و دستگاههای دولتی هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی ۴۴۳۲ اداره دولتی در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مصرف برق ۳۳۰۰ اداره بزرگ به صورت برخط رصد و کنترل میشود.
محمودی تصریح کرد: ادارات دولتی موظفند در ساعات اداری (۷ تا ۱۳) مصرف خود را نسبت به بار پایه سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۵ درصد کاهش دهند. پس از ساعات اداری نیز باید مصرف برق آنها حداکثر ۴۰ درصد میزان بار مصرفی همان روز باشد.
وی در ادامه با تقدیر از تلاشهای اکیپهای پایش مصرف برق در مناطق ۲۲ گانه استان تهران، گفت: هدف ما از پایش برق ادارات، مچگیری و خاموش کردن برق نیست بلکه به دنبال مدیریت بهینه مصرف هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، استفاده حداکثری از نور طبیعی، تنظیم دمای چیلر و کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، قرار دادن کولرهای آبی روی دور کند، بسته بودن پنجرهها و درهای ورودی در هنگام استفاده از سیستم سرمایشی، آماده استفاده بودن دستگاههای دیزل ژنراتور و پنلهای خورشیدی نصب شده در ادارات را از جمله مواردی برشمرد که اکیپهای پایش موظف به بررسی آنها هستند.
محمودی در ادامه بر استفاده از ظرفیت پایگاههای بسیج ادارات برای مدیریت مصرف برق در دستگاههای دولتی با راهبری استانداری تهران تاکید کرد.
در این مراسم حامد یزدیمهر رییس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران نیز با تقدیر از تلاش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای رصد و کنترل میزان مصرف برق ادارات، گفت: همه ما وظیفه داریم در بخشهای مختلف، نسبت به مصرف بهینه انرژی اقدام کنیم و دستگاههای دولتی باید در این زمینه پیشگام باشند.
وی افزود: تمهیداتی برای کاهش ناترازی انرژی در استان تهران توسط استاندار به عنوان رییس ستاد پیشگیری و هماهنگی عملیات پاسخگویی به بحران اتخاذ شده است که یکی از این تمهیدات، برنامهریزیهای صورت گرفته برای کاهش ساعات اداری در ماههای گرم سال است.
یزدیمهر خاطرنشان کرد: علاوه بر این، دستورالعملهای لازم برای مصرف بهینه برق به همه دستگاههای اداری استان تهران ابلاغ شده است.
وی با اشاره به تاکید استاندار تهران بر مسجدمحور شدن و محلهمحور شدن بخشی از اقدامات برای فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی، گفت: ائمه جماعات در فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در جامعه نقش موثری دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره بگیریم.
منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران