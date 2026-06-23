استاندار بوشهر از موافقت قطعی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اختصاص پلاک به خودروهای منطقه آزاد بوشهر خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان زارع روز سهشنبه در دیدار با سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای مجموعه پلیس راهور در کشور و استان بوشهر در زمینه تامین ایمنی تردد، کاهش سوانح جادهای و ارتقای فرهنگ رانندگی اظهار کرد: بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده اقتصادی، صنعتی، انرژی، گردشگری و کشاورزی از استانهای مهم و راهبردی کشور محسوب میشود.
وی افزود: استقرار صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، فعالیت بنادر تجاری و افزایش حجم ترددهای درون و برون استانی، ضرورت توجه ویژه به حوزه حملونقل و ایمنی راهها را دوچندان کرده است.
استاندار بوشهر با اشاره به اولویت دولت وفاق ملی در کاهش تلفات جادهای گفت: صیانت از جان شهروندان و کاهش خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی از مهمترین برنامههای دولت و مدیریت ارشد استان است و در این مسیر، پلیس تخصصی راه و راهور با فرهنگسازی، اعمال قانون، مدیریت ترافیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین، نقشی تعیینکننده ایفا میکند.
زارع یادآورشد: با اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون، آمار تصادفات و همچنین تعداد فوتیها و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی در استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر افزود: با توجه به معارفه مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره این سازمان، بهرهمندی از مزایای منطقه آزاد از جمله امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، از مطالبات مهم فعالان اقتصادی و مردم استان است و تسریع در انجام تشریفات و فرآیندهای اجرایی مربوط به اختصاص این پلاکها مورد تاکید قرار دارد.
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر نیز در این نشست گفت: اختصاص پلاک به خودروهای منطقه آزاد بوشهر و فراهم شدن امکان بهرهمندی از مزایای آن، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، تج۴ار و شهروندان استان است.
فردین اسلامیراد افزود: این اقدام علاوه بر تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجاری، میتواند در توسعه گردشگری، افزایش جذابیتهای سرمایهگذاری و ارتقای رقابتپذیری منطقه آزاد بوشهر نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی اظهار کرد: انتظار میرود فرآیند طراحی، تصویب، تخصیص و صدور پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر با نگاه حمایتی و توسعهمحور پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا مورد توجه ویژه قرار گیرد تا در آینده نزدیک، فعالان اقتصادی و مردم استان از این ظرفیت بهرهمند شوند.
در این دیدار، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز با تبریک راهاندازی منطقه آزاد بوشهر به مردم و مسئولان استان، با استقبال از درخواست استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوشهر، موافقت قطعی پلیس راهور با اختصاص پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر را اعلام کرد.
وی گفت: پلیس تخصصی راهور فراجا با انجام هماهنگیهای لازم، در زمینه تسریع امور اداری و اجرایی مرتبط با اختصاص پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر، همکاری لازم را با مسئولان استان در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد داد.
منبع: استانداری بوشهر