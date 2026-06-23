فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری یک اخلال گر و عامل برهم زدن نظم عمومی در مراسم عزاداری سیدالشهدا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: ماموران پلیس این شهرستان که در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مستقر بودند مشاهده کردند فردی با اقداماتی از قبیل عربده کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد باعث ایجاد اخلال در نظم عمومی این مراسم شده است.

او افزود: متهم با قدرت نمایی با سلاح سرد و موتورسیکلت، قصد ترس و وحشت و برهم زدن امنیت و آرامش مراسم عزاداری را داشت که ماموران این فرماندهی با حضور به موقع و طی اقدامی ضربتی او را دستگیر کردند و به یگان انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ جاویدی‌آزاد بیان کرد: ضمن استعلام و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهم دارای سوابق کیفری متعدد در جرائم مختلف نزاع و درگیری، توهین و ضرب و جرح با سلاح سرد است.

منبع: پلیس فارس