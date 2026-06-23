فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری یک اخلال گر و عامل برهم زدن نظم عمومی در مراسم عزاداری سیدالشهدا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: ماموران پلیس این شهرستان که در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مستقر بودند مشاهده کردند فردی با اقداماتی از قبیل عربده کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد باعث ایجاد اخلال در نظم عمومی این مراسم شده است.

او افزود: متهم با قدرت نمایی با سلاح سرد و موتورسیکلت، قصد ترس و وحشت و برهم زدن امنیت و آرامش مراسم عزاداری را داشت که ماموران این فرماندهی با حضور به موقع و طی اقدامی ضربتی او را دستگیر کردند و به یگان انتظامی انتقال دادند. 

سرهنگ جاویدی‌آزاد بیان کرد: ضمن استعلام و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهم دارای سوابق کیفری متعدد در جرائم مختلف نزاع و درگیری، توهین و ضرب و جرح با سلاح سرد است.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: عربده کشی ، قدرت نمایی ، مراسم عزاداری
خبرهای مرتبط
ضربه چاقو به قیمت جان یک جوان؛ قاتل دستگیر شد
از قفل بر دستان عربده کش تا کلاهبرداری میلیاردی ۲ جوان با رسید ساز جعلی 
دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار در آباده
از دستگیری عامل تیراندازی تا کشف قرص‌های غیرمجاز در فارس
عامل تیراندازی در زرین‌دشت دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سیاست خارجی ایران بر مدار «نفی سلطه» و «حفظ استقلال» می‌چرخد
شیراز، یکپارچه در سوگ علمدار کربلا
آخرین اخبار
شیراز، یکپارچه در سوگ علمدار کربلا
سیاست خارجی ایران بر مدار «نفی سلطه» و «حفظ استقلال» می‌چرخد
اعزام آتش‌نشانان شیراز برای مهار آتش‌سوزی ارتفاعات کهمره سرخی + فیلم
سایه شوم دستگاه‌های استخراج رمز ارز بر سر صنعت برق/کشف ۱۸۰ دستگاه رمز ارز غیرمجاز
ضربه به اخلالگران؛ از دستگیری سارقان تا بازداشت قاچاقچیان
عربده کشی یک سابقه دار در مراسم عزاداری؛ فرد قدرت نما دستگیر شد
آتش اختلاف ملکی؛ وقتی یک قبضه سلاح، آرامش یک محله را نشانه گرفت
محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در شیراز اعلام شد
گرمای ماندگار و باد‌های عصرگاهی؛ وقتی دهرم می‌سوزد و نمدان می‌لرزد