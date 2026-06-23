معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد: پیامک‌های مربوط به خدمات دولتی از جمله ثنا، یارانه و قبوض خدماتی هرگز از شماره‌های شخصی ارسال نمی‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به فعالیت افراد سودجو در بستر پیامک هشدار داد و اعلام کرد که پیامک‌های مرتبط با خدمات دولتی هرگز از طریق شماره‌های شخصی برای شهروندان ارسال نمی‌شوند.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی پیامک‌های مربوط به خدمات و اطلاع‌رسانی‌های دولتی از جمله ابلاغ الکترونیک قضایی، سامانه ثنا، پرداخت و دریافت یارانه، طرح‌های معیشتی، سود سهام عدالت و همچنین قبوض آب، برق و گاز صرفاً از طریق سرشماره‌های رسمی و معتبر دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک با موضوع خدمات دولتی از شماره‌های شخصی، از کلیک روی لینک‌های موجود در پیام، ارائه اطلاعات هویتی و بانکی یا نصب نرم‌افزار‌های معرفی‌شده خودداری کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی و سوءاستفاده از نام نهاد‌های دولتی، در تلاش برای دسترسی به اطلاعات شخصی و مالی شهروندان هستند. از این رو، ضروری است مردم اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به خدمات دولتی را تنها از منابع رسمی و سرشماره‌های معتبر دنبال کنند.

دادگستری استان تهران همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا پیگیری و گزارش کنند.

برچسب ها: پیامک جعلی ، دادگستری تهران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کاش دادگستری ی هشداربه دیپلمات ها میداد راه رفع تحریم بامذاکره حل نمیشه
۲
۰
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