باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری ملی لبنان (NNA)، پنجمین دور مذاکرات بین لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در واشنگتن دی سی آغاز شد.

NNA گزارش داد که آخرین دور مذاکرات، شامل مسائل امنیتی و سیاسی در مقر وزارت امور خارجه ایالات متحده در پایتخت آمریکا آغاز شده است.

هیچ جزئیات بیشتری در مورد دستور کار یا شرکت‌کنندگان در بحث‌ها بلافاصله منتشر نشد.

روز جمعه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دور جدیدی از مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل در ۲۳ تا ۲۵ ژوئن در واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد.

آخرین دور، پنجمین جلسه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل بود که پس از چهار دور قبلی که در ماه آوریل به عنوان بخشی از فرآیندی با هدف دستیابی به توافق بین دو طرف آغاز شد، برگزار می‌شود.

این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران در ۱۸ ژوئن، پس از امضای الکترونیکی آن توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران لازم‌الاجرا شد. این توافق‌نامه شامل بندی است که طرفین را به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان متعهد می‌کند.

طبق آمار رسمی لبنان، حملات اسرائیل به لبنان از ۲ مارس تاکنون بیش از ۴۱۰۰ شهید و بیش از ۱۲۰۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

اسرائیل همچنان مناطقی را در جنوب لبنان اشغال می‌کند که برخی از آنها برای دهه‌ها در اختیار بوده و برخی دیگر در طول جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تصرف شده‌اند.

منبع: آناتولی