پنجمین دور مذاکرات بین لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری ملی لبنان (NNA)، پنجمین دور مذاکرات بین لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در واشنگتن دی سی آغاز شد.

NNA گزارش داد که آخرین دور مذاکرات، شامل مسائل امنیتی و سیاسی در مقر وزارت امور خارجه ایالات متحده در پایتخت آمریکا آغاز شده است.

هیچ جزئیات بیشتری در مورد دستور کار یا شرکت‌کنندگان در بحث‌ها بلافاصله منتشر نشد.

روز جمعه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دور جدیدی از مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل در ۲۳ تا ۲۵ ژوئن در واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد.

آخرین دور، پنجمین جلسه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل بود که پس از چهار دور قبلی که در ماه آوریل به عنوان بخشی از فرآیندی با هدف دستیابی به توافق بین دو طرف آغاز شد، برگزار می‌شود.

این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران در ۱۸ ژوئن، پس از امضای الکترونیکی آن توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران لازم‌الاجرا شد. این توافق‌نامه شامل بندی است که طرفین را به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان متعهد می‌کند.

طبق آمار رسمی لبنان، حملات اسرائیل به لبنان از ۲ مارس تاکنون بیش از ۴۱۰۰ شهید و بیش از ۱۲۰۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

اسرائیل همچنان مناطقی را در جنوب لبنان اشغال می‌کند که برخی از آنها برای دهه‌ها در اختیار بوده و برخی دیگر در طول جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تصرف شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مذاکرات آتش بس ، حمله به لبنان
خبرهای مرتبط
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور لبنان خواستار پایان اشغال اسرائیل در جنوب شد
دو شهید و یک زخمی طی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در لبنان
طرح اروپا برای اعزام ۵ هزار سرباز به لبنان در صورت وتوی آمریکا علیه یونیفل
کاهش قیمت نفت در سایه امید به ازسرگیری عبور از تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مرگ بر صهیونیست شعار است.
مرگ صهیونیست‌ها ...
۵
۲
پاسخ دادن
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
آخرین اخبار
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور لبنان خواستار پایان اشغال اسرائیل در جنوب شد
نتانیاهو: باید از وابستگی نظامی به آمریکا رها شویم!
پنجمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد
پوتین: غرب برای اوکراین کار می‌کند
ادعای ترامپ درباره موافقت ایران با بازرسی‌های هسته‌ای
بازگشایی سفارت دانمارک در تهران
هشدار شویگو درباره ناتوانی جهان در جایگزینی ذخایر روسیه و خاورمیانه
دو شهید و یک زخمی طی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در لبنان
عراق بدنبال ساخت نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق
پشت‌پرده توافق ایران و آمریکا از زبان نخست‌وزیر پاکستان
طرح اروپا برای اعزام ۵ هزار سرباز به لبنان در صورت وتوی آمریکا علیه یونیفل
کاهش قیمت نفت در سایه امید به ازسرگیری عبور از تنگه هرمز