باشگاه خبرنگاران جوان - موسم یومالعباس در پایتخت شور و شعور حسینی فرا رسید، عاشقان گردهم آمدند تا نه تنها حماسه کربلا و درس انسانساز مکتب حسینی را مرور کنند، بلکه آمدهاند فریاد عدالتخواهی و انزجار خود از ظلم ظالمان زمان را سر دهند و چشم جهان را به آنچه خود از شهادت کودکان میناب و حمله به حسینیه اعظم زنجان دیدند، بیدار کنند.
اجتماع عظیم یومالعباس به رسم هر ساله با سوگواری از مقابل مسجد حسینیه اعظم آغاز میشود و دسته باشکوه عزاداران از ساعت ۱۶:۳۰ به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) به راه میافتند، اما امسال مردم در آغاز حرکت دسته، سند جنایت آمریکا را مقابل چشمان خود میبینند؛ جایی که مرکز فرهنگی حسینیه بود، بامداد ۱۱ فروردین مورد حمله دشمن آمریکایی -صهیونی قرار میگیرد و کتابخانه تخصصی امام حسینشناسی، دارالشفا، سالن همایش و بخشهای دیگر تخریب میشود.
خیابانهای زنجان دیگر تابِ سنگینی قدمهایی را که به سوی میعادگاه «حسینیه اعظم» برداشته میشوند، ندارد. اینجا زنجان است؛ شهری که در هشتمین روز از ماه پیروزی خون بر شمشیر، تبدیل به قطبنمای تمام دلباختگان حضرت ابوالفضل العباس (ع) میشود. امروز، روزِ تجدید میثاق با علمداری است که مشکِ دریده و دستانِ بریدهاش، تا ابد پرچم حریت را برافراشته نگاه داشته است و مردم میداندار، امروز همچنان خونخواه امام شهید خود هستند.
طنین یا ابوالفضل (ع) در ملکوت
دسته عزاداری حسینیه اعظم، نه یک پیادهروی ساده، که اقیانوسی خروشان از انسانهایی است که زیر سایه علمهای سیاه، یکصدا نام «عباس» را فریاد میزنند. صدای حماسی مداحان نامآشنای این آستان، همچون حاج ولیالله کلامی زنجانی، حاج مهدی رسولی، حاج مرتضی حیدری، حاج سید یوسف شبیری و حاج جلیل محمدی لرزه بر اندام دشمن میاندازد و دل آزادیخواهان را قرص میکند.
امسال شاهبیت جانسوز حسینیه که در دهان هزاران عزادار تکرار میشود، ولولهای در شهر به پا میکند؛ عزاداران با تکرار مطلع «من سنگرِ عباسیده همراه حسینم، آند اولسون اوزون قوللارا خونخواه حسینم؛ یا لثاراتِ الامام وئر شعارِ انتقام، هیهات منا الذلّه» وفاداری خود به ولایتفقیه و خونخواهی شهدای جنگ رمضان را اثبات میکنند.
در این اجتماع عظیم، «پرچم سرخ خونخواهیِ امام شهید» برای نخستین بار به اهتزاز درخواهد آمد تا آغازی باشد بر یک عهدِ جمعی؛ عهدی که نه تنها در زنجان، بلکه در سراسر ایران و جبههی مقاومت طنینانداز خواهد شد. این پرچم، نمادِ یک ارادهی آهنین است که وعده میدهد: خونبهای اماممان، نه یک انتقامِ گذرا، که فروپاشی نظم ظالمانهی استکبار است.
دومین قربانگاه جهان اسلام؛ تجلی ایثار زنجان
زنجان در این روز، پس از منا در مکه مکرمه، دومین قربانگاه جهان اسلام لقب میگیرد. هزاران راس قربانی که به شکرانه سلامت یا به نیت حاجت، ذبح میشوند، تابلویی بینظیر از بخشش و ارادت خلق میکنند. امسال نیز جمعآوری نذورات با نظمی بیبدیل در دهها پایگاه ثابت و سیار انجام میشود. مردم نه تنها برای ادای نذر، بلکه برای بازسازی و توسعه حسینیه اعظم، مبالغ قابل توجهی را اهدا کردند تا این بنای تاریخی و معنوی، همچنان پناهگاه خیل مشتاقان باقی بماند.
امسال زنجان آغوش خود را برای پذیرایی از میهمانانی از سراسر گیتی گشوده است. «قطار کاروان عشق» حامل ۳۰۰ زائر مشتاق، در میان استقبال پرشور مردم وارد ایستگاه زنجان شده، علاوه بر این، زنجان مفتخر به میزبانی از ۵ هزار زائر غیربومی است که در حسینیهها، مساجد و منازل شخصی اسکان داده شدند.
در این میان، ۱۵۰ خادم مردمی در بخشهای مختلف از جمله پذیرش، اسکان، هماهنگی و تغذیه بهصورت شبانهروزی فعالیت کردند. نکته تاملبرانگیز، حضور نخبگان در جامه خادمی بود؛ از مهندسان و پزشکان گرفته تا اساتید دانشگاه، همگی با پوشیدن لباس خادمی، تخصص خود را در طبق اخلاص میگذارند.
با هدف تسهیل در تردد عزاداران، امسال ساماندهی موکبهای مرکز شهر با دقت ویژهای انجام و موکبهای میدانداری به نقاط جانبی جابهجا شدند تا مسیر حرکت ۲ کیلومتری سیل جمعیت هموار بماند. در این میان، حضور موکب شهر تبریز حال و هوای خاصی به مراسم بخشیده و این موکب با توزیع ۷ هزار پرس غذای گرم، جلوهای از همدلی آذریزبانان و وحدت عاشقان اباعبدالله را به نمایش گذاشته است.
دسته حسینیه اعظم زنجان در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی)، بار دیگر ثابت کرده که عشق به حسین (ع) و عباس (ع) حرارتی است در دلهای مومنین که هرگز سرد نخواهد شد. اینجا در زنجان، هشتم محرم، زمان متوقف میشود و زمین به آسمان گره میخورد. این نه فقط یک عزاداری، که مانور اقتدار شیعه و تجلی وحدت کلمه حول محور ایثار است. لبیک یا حسین... لبیک یا عباس...
منبع: تسنیم