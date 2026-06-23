باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه مشترک با آیشانی مداگانگودا لبه، نماینده مقیم دفتر توسعه ملل متحد در تهران، با توجه به اتمام مأموریت دو ساله ایشان گفت: حمایتهای دفتر توسعه ملل متحد و مشخصاً خانم مداگانگودا لبه، از طرحهای محیط زیستی در طول این مدت شایسته تقدیر و تشکر است.
انصاری با اشاره به پیامدهای محیط زیستی دو جنگ ناجوانمردانه تحمیلی تصریح کرد: ما در حال بررسی خسارتهای محیطزیستی جنگ تحمیلی رمضان هستیم و در این زمینه از همکاری دفتر توسعه ملل متحد در تهران قدردانی میکنیم.
او این همکاریها را در پیشبرد اهداف دو مجموعه جهت بهبود شرایط محیط زیستی کشور سازنده توصیف کرد و افزود: سعی میکنیم مستندسازی فنی و دقیقی از ابعاد محیط زیستی جنگ داشته باشیم و علاوه بر این، مسئله بازسازی و ترمیم خسارات جنگ نیز برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است که امیدواریم در این زمینه هم همکاری خوبی داشته باشیم.
انصاری تأکید کرد: تجربیات خوب و مثبتی را در طول دو سال گذشته بهویژه در حوزه تالابها، با آغاز فاز جدید اجرایی مدیریت زیستبومی در چهار تالاب، و توسعه معیشت پایدار جوامع محلی داشتهایم و این بسیار ارزشمند است.
در پایان این نشست یادداشت تفاهم همکاری مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان با دفتر توسعه ملل متحد به امضای آرمان خورسند، رئیس این مرکز، و آیشانی مداگانگودا لبه، نماینده مقیم دفتر توسعه ملل متحد، رسید.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست