رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همکاری دفتر توسعه ملل متحد در تهران برای حمایت از پروژه‌های محیط زیستی تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه مشترک با آیشانی مداگانگودا لبه، نماینده مقیم دفتر توسعه ملل متحد در تهران، با توجه به اتمام مأموریت دو ساله ایشان گفت: حمایت‌های دفتر توسعه ملل متحد و مشخصاً خانم مداگانگودا لبه، از طرح‌های محیط زیستی در طول این مدت شایسته تقدیر و تشکر است.

انصاری با اشاره به پیامد‌های محیط زیستی دو جنگ ناجوانمردانه تحمیلی تصریح کرد: ما در حال بررسی خسارت‌های محیط‌زیستی جنگ تحمیلی رمضان هستیم و در این زمینه از همکاری دفتر توسعه ملل متحد در تهران قدردانی می‌کنیم.

او این همکاری‌ها را در پیشبرد اهداف دو مجموعه جهت بهبود شرایط محیط زیستی کشور سازنده توصیف کرد و افزود: سعی می‌کنیم مستندسازی فنی و دقیقی از ابعاد محیط زیستی جنگ داشته باشیم و علاوه بر این، مسئله بازسازی و ترمیم خسارات جنگ نیز برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که امیدواریم در این زمینه هم همکاری خوبی داشته باشیم.

انصاری تأکید کرد: تجربیات خوب و مثبتی را در طول دو سال گذشته به‌ویژه در حوزه تالاب‌ها، با آغاز فاز جدید اجرایی مدیریت زیست‌بومی در چهار تالاب، و توسعه معیشت پایدار جوامع محلی داشته‌ایم و این بسیار ارزشمند است.

در پایان این نشست یادداشت تفاهم همکاری مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان با دفتر توسعه ملل متحد به امضای آرمان خورسند، رئیس این مرکز، و آیشانی مداگانگودا لبه، نماینده مقیم دفتر توسعه ملل متحد، رسید.

منبع:  روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، محیط زیست
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