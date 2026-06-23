باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای زیربنایی حوزه آب و فاضلاب در شهر اهواز اظهار کرد: تصفیهخانه غرب اهواز نیز همچون برخی طرحهای عمرانی بزرگ در کشور، با چالشهای جدی در زمینه تأمین منابع مالی، تخصیص بهموقع اعتبارات و استمرار جریان سرمایهگذاری مواجه است؛ موضوعی که در نهایت موجب کندی در روند تکمیل عملیات اجرایی و به تأخیر افتادن بهرهبرداری کامل از این پروژه مهم شده است.
وی با تأکید بر اینکه پروژههای فاضلابی از زیرساختهای حیاتی و راهبردی شهرهای بزرگ محسوب میشوند، افزود: با توجه به اهمیت ویژه تصفیهخانههای شرق و غرب اهواز در ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، کاهش ورود آلایندهها به محیط زیست و بهبود کیفیت خدمات فاضلاب شهری، دستگاه قضایی استان رفع موانع اجرایی، حقوقی و مالی این طرحها را بهصورت ویژه و مستمر در دستور کار قرار داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان ادامه داد: در همین راستا، جلسات کارشناسی، نشستهای مشترک و هماهنگیهای بینبخشی با حضور دستگاههای اجرایی، شرکتهای متولی، سازمانهای خدماترسان و سایر نهادهای مرتبط در حال برگزاری است تا ضمن بررسی دقیق مشکلات موجود، راهکارهای عملی برای تأمین اعتبار، تسریع در تخصیص منابع و رفع گرههای اجرایی پروژهها اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: یکی از رویکردهای جدی دستگاه قضایی در این زمینه، تسهیل فرآیندهای قانونی، جلوگیری از بروکراسیهای زائد و حمایت از تصمیمگیریهای مؤثر برای پیشبرد پروژههای عمرانی نیمهتمام است؛ بهگونهای که این پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند و از توقف یا رکود اجرایی آنها جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان خاطرنشان کرد: تکمیل و بهرهبرداری از تصفیهخانههای شرق و غرب اهواز میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، بهبود وضعیت شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب، ارتقای شاخصهای سلامت عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. بر همین اساس، دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات موجود، پیگیریهای نظارتی و حمایتی خود را ادامه خواهد داد.
وی در پایان تأکید کرد: تصفیهخانههای فاضلاب از مهمترین و حیاتیترین زیرساختهای شهری به شمار میروند و هرگونه تأخیر در تکمیل و بهرهبرداری از آنها میتواند پیامدهایی همچون افزایش آلودگی منابع آبی، تشدید مشکلات بهداشتی، فشار بر شبکه خدمات شهری و نارضایتی عمومی شهروندان را به همراه داشته باشد. از این رو، رفع موانع مالی و اجرایی این پروژهها نهتنها یک ضرورت فنی و عمرانی، بلکه یکی از مطالبات اصلی مردم و از الزامات توسعه پایدار شهری در اهواز محسوب میشود.