قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از افزایش قیمت اخیر خودرو از سوی خودروسازان، گفت: افزایش قیمت اعلام‌شده از سوی خودروسازان بیش از میزان مورد انتظار بوده و مورد تأیید وزارت صمت نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اعلام افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت از سوی ایران‌خودرو اظهار کرد: وزیر محترم صمت اسناد و مدارک مربوط به این افزایش قیمت را درخواست کرده و ما نیز معتقدیم افزایش قیمت انجام‌شده بیش از میزانی است که باید اعمال می‌شد.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی محاسبه قیمت تمام‌شده، مکلف شده است اسناد و مدارک خودروسازان را بررسی کرده و بر اساس آن قیمت عادلانه را تعیین کند.

قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: با این میزان افزایش قیمت، امکان ادامه فروش خودرو با قیمت‌های اعلام‌شده وجود ندارد و وزارت صمت نسبت به این موضوع معترض است.

مفتح ادامه داد: خودروسازان باید این موضوع را بپذیرند و تا زمان بررسی‌های سازمان حمایت، این روند نباید ادامه پیدا کند.

وی درباره درج قیمت‌های جدید در سایت‌های فروش خودروسازان نیز گفت: ممکن است برخی اقدامات در سایت‌ها انجام شده باشد، اما اقدام رسمی که باید انجام می‌شد، ورود سازمان حمایت و بررسی موضوع بوده که این کار انجام شده و به‌صورت کتبی نیز اعلام شده است.

قائم‌مقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: سازمان حمایت به عنوان نهاد متولی محاسبه قیمت تمام‌شده، بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد و خودروسازان باید بر اساس نتیجه این بررسی‌ها اقدام کنند.

 

برچسب ها: خودرو ، افزایش قیمت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خودرو عامل نارضایتی مردم
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خودرو ساز ها هم یاد گرفتن قیمت هارو بدون مجوز افزایش میدن، در نهایت مثلا سازمان حمایت یا شورای رقابت وارد میشه و قیمت هارو با مجوز خودش به اصطلاح اصلاح میکنه و افزایش میده. به همین راحتی
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
همیشه مورد تأیید نیست اما آخر سر افزايش پيدا میکنه
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سازمان حمایت چه کاره ست که بخواد تایید کند یا نکند.
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
در این مملکت قیمتها در هر زمینه ای غیر قانونی افزایش می یابند و اعلام هم می شود که غیرقانونی است اما نه برخوردی و نه کاهشی!!
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
همیشه همینو گفتید ولی در عمل افزایش قیمت رو تایید کردید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۸:۵۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دلار که اومده پایین چرا باز باید خودرو گرون بشه؟ مگه قبلا همه چیز رو به دلار گره نمیزدید؟ الان دلار جدا قیمتا جدا؟
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خجالت به دولت افزایش حقوق بیست در صد افزایش گرانی ؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۸:۵۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اگر بخواهیم منصفانه حرف بزنیم جدا ازاینکه خودروساز حق گران کردن ندارد بلکه با توجه به شرایط توافق و رفع تحریمها به زودی زودی باید قیمتهای کارخانه راهم کاهش دهد چون در اسفند ماه 1404 به بهانه جنگ افزایش قیمت نجومی داشتن . مسئولین از خدا بترسین و حق الناس نکنین
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۸:۵۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
نه بابا سازمان حمایت از مصرف کننده یا سازمان حمایت از تولید کننده خودروهای آشغال از رده خارج ،،،ننگ بر شما
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۰۸:۵۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خودرو ساز و تولید کننده هر وقت دلش خواست قیمت‌ها رو میبره بالا،این ما هستیم که دستمون خالیه ،زندگیهامون به زور اداره میشه ،توی سفره موندیم،خودرو و خونه پیش کش،ترس دارم اگر ماشین قراضم اگر خدای نکرده خراب شد دیگه کارم تمومه.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۰۷:۲۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
افزایش قیمت خودرو مورد تایید نیست ولی تایید میشود
۱
۴۰
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