باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اعلام افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت از سوی ایران‌خودرو اظهار کرد: وزیر محترم صمت اسناد و مدارک مربوط به این افزایش قیمت را درخواست کرده و ما نیز معتقدیم افزایش قیمت انجام‌شده بیش از میزانی است که باید اعمال می‌شد.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی محاسبه قیمت تمام‌شده، مکلف شده است اسناد و مدارک خودروسازان را بررسی کرده و بر اساس آن قیمت عادلانه را تعیین کند.

قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: با این میزان افزایش قیمت، امکان ادامه فروش خودرو با قیمت‌های اعلام‌شده وجود ندارد و وزارت صمت نسبت به این موضوع معترض است.

مفتح ادامه داد: خودروسازان باید این موضوع را بپذیرند و تا زمان بررسی‌های سازمان حمایت، این روند نباید ادامه پیدا کند.

وی درباره درج قیمت‌های جدید در سایت‌های فروش خودروسازان نیز گفت: ممکن است برخی اقدامات در سایت‌ها انجام شده باشد، اما اقدام رسمی که باید انجام می‌شد، ورود سازمان حمایت و بررسی موضوع بوده که این کار انجام شده و به‌صورت کتبی نیز اعلام شده است.

قائم‌مقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: سازمان حمایت به عنوان نهاد متولی محاسبه قیمت تمام‌شده، بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد و خودروسازان باید بر اساس نتیجه این بررسی‌ها اقدام کنند.