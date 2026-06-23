باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -سامان قدوسی، سخنگوی وزارت نفت در برنامه میز اقتصاد، با اشاره به شرایط جدید ایجادشده در حوزه محدودیت‌های دریایی و مباحث مرتبط با رفع برخی تحریم‌های نفتی، گفت: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران روش‌های متنوعی برای صادرات نفت خام در شرایط تحریم و غیرتحریم طراحی کرده و با توجه به تحولات اخیر، این روش‌ها مورد ارزیابی و استفاده قرار خواهد گرفت.

قدوسی با بیان اینکه صنعت نفت کشور سال‌هاست در شرایط مختلف با محدودیت‌ها و فشارها مواجه بوده است، اظهار کرد: زنجیره صنعت نفت از بخش‌های مختلف اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و صادرات نفت در شرکت ملی نفت ایران تا پالایشگاه‌های نفت و گاز، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز ایران و صنعت پتروشیمی همواره درگیر این شرایط بوده‌اند.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر نیز با وجود آسیب‌هایی که به بخش‌هایی از صنعت نفت وارد شد، با تدابیر اتخاذشده در ارکان مختلف نظام و وزارت نفت، هیچ اختلالی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشد و کارکنان صنعت نفت از سکوهای تولیدی در خلیج فارس تا پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و جایگاه‌های عرضه سوخت پای کار بودند.

سخنگوی وزارت نفت با اشاره به دستاوردهای جدید صنعت نفت، گفت: به‌تازگی بزرگ‌ترین سکوی بهره‌برداری نفت خام خلیج فارس در منطقه لاوان توسط شرکت نفت فلات قاره با موفقیت نصب شد که پس از تکمیل طرح، روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت خام به ظرفیت تولید کشور در خلیج فارس اضافه خواهد کرد.

قدوسی درباره تأثیر رفع برخی محدودیت‌های نفتی بر صادرات کشور تصریح کرد: صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر حتی در شرایط تحریم نیز با وجود پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های فراوان ادامه داشت و طبق گزارش بسیاری از رسانه‌های تخصصی و عمومی خارجی، رکوردهای قابل توجهی ثبت شد.

وی ادامه داد: وزارت نفت انتظار دارد در شرایط جدید، طرف مقابل به تعهدات اعلام‌شده خود عمل کند و سازوکارهای لازم به‌ویژه در حوزه فرآیندهای مالی فروش نفت خام را در چارچوب رفع تحریم‌ها اجرایی کند.

سخنگوی وزارت نفت تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر لازم برای استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در دوره پیش‌رو در حال انجام است و وزارت نفت در بازه زمانی ۶۰ روز آینده این موضوع را با دقت پیگیری خواهد کرد.