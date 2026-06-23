نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر خواست تا این رژیم استقلال نظامی خود را افزایش داده و وابستگی خود به حمایت آمریکا را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر شد، او بار دیگر خواست تا این رژیم استقلال نظامی خود را افزایش داده و وابستگی خود به حمایت ایالات متحده را کاهش دهد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک دوره آموزشی در کرانه باختری اشغالی به افسران ذخیره گفت: «من عمیقاً از حمایتی که از دوستان آمریکایی خود دریافت کرده‌ایم قدردانی می‌کنم، اما باید از وابستگی رها شویم و شبکه تسلیحاتی مستقل خود را بسازیم.»

نتانیاهو در ۱۸ ژوئن، یک روز پس از توافق اولیه ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه، که به شدت در اسرائیل مورد مخالفت قرار گرفته است، صحبت می‌کرد.

نتانیاهو گفت: «امروز می‌گویم: ما به شبکه تسلیحاتی مستقل خود نیاز داریم. ما باید تسلیحات خود را تولید کنیم.» بر اساس آمار شورای روابط خارجی، رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار (با احتساب تورم) کمک اقتصادی و نظامی از ایالات متحده دریافت کرده است که بسیار بیشتر از هر کشور دیگری از سال ۱۹۴۶ تاکنون است.

طبق توافقی که در سال ۲۰۱۶ امضا شد و از سال ۲۰۱۹ لازم‌الاجراست، اسرائیل سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار کمک مالی برای خرید سلاح دریافت می‌کند که حدود ۱۵ درصد از بودجه دفاعی را تشکیل می‌دهد. این توافق تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

نخست‌وزیر اسرائیل پیش از این گفته بود که می‌خواهد به وابستگی اسرائیل به حمایت ایالات متحده پایان دهد.

در ژانویه، او به اکونومیست گفت که امیدوار است این کار را ظرف یک دهه انجام دهد، در حالی که در ماه مه به شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌بی‌اس گفت که می‌خواهد این حمایت به «صفر» برسد.

واشنگتن نزدیکترین متحد اسرائیل است، اما این دو از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بر سر نحوه‌ی مدیریت جنگ‌های اسرائیل با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هفته‌های اخیر، علنا ​​از نتانیاهو انتقاد کرده است، زیرا جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان، مذاکرات صلح با ایران را تهدید می‌کرد.

در دوره‌ی دیگری از روابط پرتنش بر سر ایران، در ماه مه ۲۰۲۵، نتانیاهو پیشنهاد داد که اسرائیل باید «خودش را از کمک‌های ایالات متحده جدا کند».

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چه حرفا
بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا از آمریکا جدا بشه؟!
۲
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