باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نوای دلِ روشن در تاریکی + فیلم

اجرای روضه‌خوانی یک مداح نابینا در برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» با استقبال و تأثر مخاطبان همراه شد و فضای معنوی ویژه‌ای را در این محفل حسینی رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» در تازه‌ترین قسمت خود میزبان یک مداح نابینا بود که با نوای سوزناک و روضه‌خوانی خود، حال و هوایی متفاوت به این محفل عزاداری بخشید.

مطالب مرتبط
نوای دلِ روشن در تاریکی + فیلم
young journalists club

نوای روضه حضرت علی‌اکبر (ع) با صدای رهبر شهید انقلاب + فیلم

نوای دلِ روشن در تاریکی + فیلم
young journalists club

شبکه نسیم با یک رئالیتی‌شوی تازه به استقبال مخاطبان می‌رود

نوای دلِ روشن در تاریکی + فیلم
young journalists club

برنامه‌های محرمی سیما پیام عاشورا را به تجربه امروز جامعه پیوند زده‌اند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۴۲

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۱۰

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم
۴۵۵

آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۴۰۳

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۳۷۸

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha