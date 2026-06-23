نوای دلِ روشن در تاریکی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u00ab\u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u0645\u0639\u0644\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a \u062e\u0648\u062f \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0645\u062f\u0627\u062d \u0646\u0627\u0628\u06cc\u0646\u0627 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0646\u0648\u0627\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0646\u0627\u06a9 \u0648 \u0631\u0648\u0636\u0647\u200c\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f\u060c \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0641\u0644 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f.\n