باشگاه خبرنگاران جوان - اختلال مقطعی ایجادشده در برخی بانک‌های کشور که به دلیل جلوگیری از هرگونه دسترسی غیر مجاز و حفاظت از امنیت اطلاعات و دارایی‌های مشتریان رخ داده بود، برطرف شده و خدمات این بانک‌ها به وضعیت عادی بازگشته است.

در حال حاضر، تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلال سامانه‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت هستند و روند بازگردانی خدمات ادامه دارد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پیش‌بینی می‌شود اختلال باقی‌مانده در خدمات کارت‌محور این سه بانک نیز تا پایان امشب به‌طور کامل برطرف شده و تمامی خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگردد.

مراجع مسئول از مشتریان خواسته‌اند اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت خدمات بانکی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی بانک‌ها و مراجع ذی‌ربط دنبال کنند.

منبع: ایبنا