اختلال ایجادشده در خدمات کارت‌محور همه بانک‌ها به جز ملی، صادرات و تجارت برطرف شده و اختلال خدمات این سه بانک نیز تا پایان امشب رفع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اختلال مقطعی ایجادشده در برخی بانک‌های کشور که به دلیل جلوگیری از هرگونه دسترسی غیر مجاز و حفاظت از امنیت اطلاعات و دارایی‌های مشتریان رخ داده بود، برطرف شده و خدمات این بانک‌ها به وضعیت عادی بازگشته است.

در حال حاضر، تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلال سامانه‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت هستند و روند بازگردانی خدمات ادامه دارد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پیش‌بینی می‌شود اختلال باقی‌مانده در خدمات کارت‌محور این سه بانک نیز تا پایان امشب به‌طور کامل برطرف شده و تمامی خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگردد.

مراجع مسئول از مشتریان خواسته‌اند اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت خدمات بانکی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی بانک‌ها و مراجع ذی‌ربط دنبال کنند.

منبع: ایبنا

برچسب ها: اختلال بانک سپه ، بانک ملی ، بانک تجارت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
احمدمرادی
۱۲:۳۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سلام ،بانک ملی ،در اپلیکیشن بام گزینه انتقال پول و مدیریت تسهیلات ،غیر فعال است .به شعب بانک ها هم مراجعه می کنیم .هیچ کاری انجام نمی دهند .در راه خدا ،وصل کنید ما چک داریم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خیلی هم رفع شد ازکارت ملی واریزکردیم به سپه میگه موجودی کافی نیست معلوم نیست چیشد. چرادروغ میگی چیکارمیکنید چه دولت بی مسئولیتی هستی شما واقعاکه😐😑
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United States of America
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ما داعمن گوشی مون چک میکنیم که بینیم پول هامون سر جاش هست یا نه که اگه نباشه سکته میکنیم چون ما فقط همیو داریم ی حقوق بازنشستگی بخورو نمیر
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United States of America
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مردم بدبخت با خون دل ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ چندرغا جم کردن گشتن تو بانک اگه مردم بدبخت بخوان دارایییی هاشون تو خونه بذارن همه مردم بدبخت که گاو صندوق ندارن پول بذارن داخلش مجبورن بذارن تو بانک چون میگن امنیت داره بعضی بعضی‌ها میگن دولت مجبوره پول هایییی مردم بدبخت حفظ کنه خدا کنه ابنجور باشه یعنی دولت فکر مردم بدبخت هست
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۸:۰۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
بانک صادرات سامانه سپینودرست نشده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
نخواستیم بانکداریتون تو سرتون بخوره اسکناس بدین دست مردم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
میشه بخندم ؟ 😅 ایشالله درست میشه 🤭🤭
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ما دیگه به بانکا اعتماد نداریم و باید به مردم پول نقد بدن ولو اسکناس ده مبلیون تومنی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
,هنوز هم بانک ملی درست نشده چقدر به مردم دروغ می گویید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
وقتی خودتون اعلام می کنین بروزرسانی همراه بانک صادرات فقط از طریق کافه بازار انجام میشه، دیگه باید انتظار هک هم داشته باشین.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
از دیروز تا حتی نمی تونم یک شارژ بگیریم این چه وضع اش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
درست نشد که
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
شب شد ولی درست نشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خواهیم دید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
عملا فلج شدیم
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