ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با برهم زنندگان نظم امنیتی و اقتصادی، اقدام به دستگیری سارقان و قاچاقچیان در استان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با برهم زنندگان نظم امنیتی و اقتصادی، اقدام به کشف محموله‌های قاچاق و سرقتی و دستگیری سارقان و قاچاقچیان در استان کردند.

ضربه سهمگین پلیس جهرم بر پیکره سارقان؛ دستگیری ۱۰۰ سارق در بهار ۱۴۰۵

فرمانده انتظامی جهرم از بسته شدن ۱۰۰ پرونده حرفه‌ای در حوزه سرقت خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین رصد، تحلیل الگوی سرقت و همکاری مؤثر شهروندان، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰۰ سارق سابقه‌دار در سطح شهرستان شدیم.

او ادامه داد: این متهمان در سرقت‌های خرد، خودرو، موتورسیکلت، همچنین منزل، مغازه، ساختمان‌های نیمه کاره و باغات فعالیت داشتند که با عملیات هماهنگ، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی جهرم تصریح کرد: این موفقیت حاصل شب‌پاس‌داری کارآگاهان پلیس آگاهی و گشت‌های محسوس و نامحسوس و نیز تعامل بی‌نظیر مردم جهرم با مجموعه انتظامی است.

او افزود: پلیس با مخلان نظم و امنیت، مماشات نداریم و طرح‌های برخورد با سارقان تا ریشه‌کنی کامل ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محمدپور با تقدیر از همکاری اصناف و شهروندان جهرمی، تأکید کرد: امنیت امروز جهرم، مرهون هوشیاری شماست. از همه می‌خواهیم با گزارش هرگونه مورد مشکوک به سامانه ۱۱۰، پلیس را در برقراری آرامش هرچه بیشتر یاری کنند؛ چرا که چشم بیدار قانون، هرگز به خواب فرصت‌طلبان خوش نمی‌آید.

او بیان کرد: متهمان دستگیرشده با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده‌اند.

کشف موتورسیکلت بدون مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی بیان کرد: در جهت طرح‌های تشدید مبازره با قاچاق کالا و ارز با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی و با اقدامات فنی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق شدند.

او با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان مربوطه، ارزش این موتورسیکلت بدون مجوز ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راکب برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بنزین بدون مجوز در نی‌ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از اجرای طرح مبارزه با قاچاق و کشف ۳۳ هزار لیتر بنزین بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز بیان کرد: ماموران ایست و بازرسی قطرویه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلر مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۳۳ هزار لیتر بنزین که خارج از چرخه قانونی توزیع بود، شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانوی روانه دادسرا شد.

دستگیری سارق در شهرستان قیروکارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین از دستگیری سارق و کشف ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی قیروکارزین بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق به دستگیری یک نفر سارق شدند.

فرمانده انتظامی قیروکارزین با بیان اینکه متهم در بازجویی فنی و تخصصی پلیسی به ۷ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد، گفت: سارق برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد و مقداری اموال مسروقه نیز کشف و تحویل مال‌باختگان شد.

فرمانده انتظامى شهرستان سروستان افزود: متهم در بازجویى اولیه به جرم انتسابى معترف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد و با قرار بازداشت روانه زندان شد.

کشف سیگار بدون مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از کشف سیگار‌های بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از سواری سمند خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: در جهت برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری سمند مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از طی مسافتی با اقدامات فنی خودرو متوقف و ماموران موفق شدند در بازرسی از آن ۲۵۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز را کشف کنند.

سرهنگ نازیدوک با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگار‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف موتورسیکلت مسروقه در خنج

فرمانده انتظامی خنج از کشف یک دستگاه موتور سیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین اکبرپور فرمانده انتظامی خنج اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت موتور سیکلت در شهرستان خنج، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: ماموران گشت کلانتری تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند سارقان را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خنج با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد، گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند

منبع: پلیس فارس