باشگاه خبرنگاران جوان - پول نقد به عنوان جزئی از ضروریات زندگی برای افراد جامعه محسوب می‌شود و به واسطه آن نیاز‌های اولیه افراد برآورده می‌شود. اما این روز‌ها کمبود پول نقد در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به چالشی برای شهروندان تبدیل شده و دردسر‌هایی را برای شهروندان به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود پول نقد در دستگاه خودپرداز بانک‌ها خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام لطفا در مورد کمبود پول نقد در عابربانک‌ها گزارشی تهیه کنید.

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