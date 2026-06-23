شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود پول عابر بانک در دستگاه‌های خودپرداز ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پول نقد به عنوان جزئی از ضروریات زندگی برای افراد جامعه محسوب می‌شود و به واسطه آن نیاز‌های اولیه افراد برآورده می‌شود. اما این روز‌ها کمبود پول نقد در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به چالشی برای شهروندان تبدیل شده و دردسر‌هایی را برای شهروندان به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود پول نقد در دستگاه خودپرداز بانک‌ها خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام لطفا در مورد کمبود پول نقد در عابربانک‌ها گزارشی تهیه کنید.

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: عابربانک ، پول نقد ، مشتریان بانک
خبرهای مرتبط
کمبود پول نقد در عابربانک‌ها مشتریان را به دردسر انداخت
شهروندخبرنگار مازندران؛
کمبود عابربانک قائمشهری‌ها را به دردسر انداخت
ماجرای کمبود پول نقدر در عابربانک ها پیگیری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختلال بانک تجارت مشتریان را به دردسر انداخت
اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی
گزارش تصویری از حال و هوای روستای جغدان
طنین نوای شاه‌گویان عباس دیزج‌دیزی‌ها در سوگ علمدار کربلا + عکس و فیلم
قابی از نوای حزن انگیز تاسوعای حسینی در سیمرغ + فیلم
عزاداری خیابانی هیئت حضرت ابوالفضل (ع) خوی در شب تاسوعای حسینی + عکس
آخرین اخبار
عزاداری خیابانی هیئت حضرت ابوالفضل (ع) خوی در شب تاسوعای حسینی + عکس
قابی از نوای حزن انگیز تاسوعای حسینی در سیمرغ + فیلم
طنین نوای شاه‌گویان عباس دیزج‌دیزی‌ها در سوگ علمدار کربلا + عکس و فیلم
اختلال بانک تجارت مشتریان را به دردسر انداخت
گزارش تصویری از حال و هوای روستای جغدان
اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی
گلایه شهروندان از کمبود پول در دستگاه‌های خودپرداز
تصاویر کوتاه و جذاب نمایشگاه از بقیع تا کربلای روستای تکه + عکس و فیلم