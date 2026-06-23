باشگاه خبرنگاران جوان - پول نقد به عنوان جزئی از ضروریات زندگی برای افراد جامعه محسوب میشود و به واسطه آن نیازهای اولیه افراد برآورده میشود. اما این روزها کمبود پول نقد در دستگاههای خودپرداز بانکها به چالشی برای شهروندان تبدیل شده و دردسرهایی را برای شهروندان به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود پول نقد در دستگاه خودپرداز بانکها خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام لطفا در مورد کمبود پول نقد در عابربانکها گزارشی تهیه کنید.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.