این پروژه با تمرکز بر توسعه سامانه‌های یکپارچه انرژی خورشیدی، ایجاد صندوق‌های سبز و اجرای برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه‌محور، به دنبال ارائه الگویی نوین برای توسعه پایدار روستایی در مناطق هدف است.

رضا افلاطونی در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه منابع طبیعی گفت: توسعه پایدار در زیست‌بوم‌های بیابانی و جنگلی، نیازمند رویکردهای نوآورانه، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت فعال جوامع محلی است.

وی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و اشتغال پایدار، فشار بر منابع طبیعی را کاهش داده و تاب‌آوری جوامع محلی را در برابر تغییرات اقلیمی افزایش دهد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، ۱۰ مزرعه خورشیدی در مناطق هدف به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد شد. این پروژه مناطق بیابانی استان‌های کرمان، جنوب کرمان، گلستان و خراسان رضوی و همچنین زیست‌بوم‌های جنگلی استان‌های فارس، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد را پوشش می‌دهد.

نیروگاه‌های خورشیدی پیش‌بینی‌شده در این طرح با مشارکت جوامع محلی توسعه یافته و از طریق تولید انرژی پاک و اتصال به شبکه برق سراسری، زمینه درآمد پایدار، اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی را فراهم خواهند کرد.

این همکاری همچنین بر توانمندسازی اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر، توسعه تعاونی‌های روستایی، حمایت از اشتغال‌های نوآورانه و پایدار و تقویت نقش زنان و جوانان در فرآیند توسعه محلی متمرکز است.

نتایج این پروژه در نهایت به تدوین الگویی ملی برای ارتقای تاب‌آوری روستایی و توسعه پایدار در زیست‌بوم‌های بیابانی و جنگلی کشور منجر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی مستقر در دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌عنوان مدیر اجرایی پروژه و دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان به‌عنوان مدیر راهبردی، مسئولیت هماهنگی و پیگیری اجرای مراحل این پروژه را بر عهده خواهند داشت.