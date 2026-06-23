رئیس جمهور لبنان گفت: امروز می‌گوییم که چیزی کمتر از پایان اشغال اسرائیل در جنوب لبنان را نمی‌پذیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در رابطه با پنجمین دور مذاکرات مستقیم بین مقامات اسرائیلی و لبنانی در واشنگتن، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان می‌گوید: «تحولات چند روز گذشته صحت انتخاب ما برای رفتن به مذاکره را ثابت کرده است، زیرا این تنها راهی است که در سطح کل جهان برای دستیابی به اهداف ملی و احیای همه حقوق به آن تکیه می‌شود.»

عون در بیانیه‌ای در X که توسط دفترش منتشر شد، ابراز امیدواری کرد که آخرین دور مذاکرات در دستیابی به اهداف لبنان، از جمله «احیای کامل حاکمیت لبنان بر هر وجب از خاک و گسترش اقتدار دولت بر تمام سرزمین ما»، «قاطع» باشد.

رئیس جمهور لبنان گفت: «امروز می‌گوییم که چیزی کمتر از پایان اشغال اسرائیل در جنوب لبنان و فروپاشی همزمان قیمومیت‌های خارجی را نمی‌پذیریم. تنها انتخاب ما حاکمیت ملی ماست و تنها شرط ما دولت لبنان است - که به تنهایی و نه هیچ چیز دیگری - از همه محافظت می‌کند، آزادی‌ها و کرامت همه را حفظ می‌کند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: رئیس جمهور لبنان ، جنوب لبنان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
از ایران هم غرامت میخوان
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