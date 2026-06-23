\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u00a0\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0645\u0631\u062a\u0636\u0648\u06cc\u00a0- \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0633\u06cc\u062f\u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627 (\u0639) \u0628\u0631 \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n