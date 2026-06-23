نوای مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی عزاداران گلستانی ها، هر شب فضای خیابان‌ها را مملو از شور حسینی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مردم گلستان در مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) بر همبستگی ملی تأکید کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تاسوعا و عاشورا ، عزاداری
خبرهای مرتبط
دسته روی و عزاداری مردم گلستان در سالروز شهادت مولای متقیان امام علی (ع)
چهل روز فراق و دلتنگی؛مراسم عزاداری و دسته روی مردم گرگان
گلستان در عزا و ماتم شهادت امام جعفر صادق (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
عزاداری مردم گلستان در سوگ سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش