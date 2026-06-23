باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه ایکس خود نوشت: در پی بروز اختلال در شبکهٔ بانکی کشور و به منظور تسهیل امور هموطنان، هماهنگی لازم با اپراتور‌های تلفن ثابت و همراه به عمل آمد. بر این اساس، تا زمان عادی شدن کامل شرایط، خدمات مشترکان به دلیل پرداخت‌نشدن قبوض، قطع نخواهد شد.

شرکت خدمات انفورماتیک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی بروز اختلال در سامانه‌های کارت‌محور بانک‌های ملی، صادرات و تجارت به دلیل حملات سایبری، ارائه برخی خدمات مبتنی بر کارت به‌صورت موقت متوقف شده است.

براساس اطلاعیه شرکت خدمات انفورماتیک، این اقدام با هدف جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و حفاظت از داده‌ها و دارایی‌های مشتریان انجام شده است. این شرکت همچنین اعلام کرده تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع مشکلات ایجادشده هستند تا امکان بازگشت خدمات به شرایط عادی فراهم شود.