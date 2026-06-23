باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی اله‌یاری مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری در نشست قرارگاه مراسم تشییع و تدوین قائد شهید امت، گفت: طرح ویژه تأمین ناوگان و ارائه خدمات سفر ایمن به‌منظور انتقال و بازگشت شرکت‌کنندگان در مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امت به مدت ۱۰ روز در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۰ تیرماه برگزار می‌شود.

وی بیان‌داشت: با توجه به حجم بالای تقاضای مشتاقان حضور در شهر‌های تهران، قم و مشهد و شرکت در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)، ساماندهی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی متناسب با میزان تقاضای سفر صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر از برگزاری نشست‌های مشترک هماهنگی با سازمان‌های ذی‌مدخل، تشکل‌های صنفی و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر خبر داد و افزود: به‌منظور تسهیل دسترسی زائران به خدمات سفر، پیش‌فروش بلیت بر اساس حداکثر ظرفیت ناوگان به‌ویژه در مسیر‌های بازگشت از مشهد مقدس صورت می‌گیرد.

اله‌یاری با اشاره به فعالیت ۵۶۰۰ دستگاه اتوبوس بین‌شهری با عمر کمتر از ۱۵ سال و توان پیمایش بیش از ۳۵۰ کیلومتر در سطح کشور، ادامه داد: هماهنگی‌ها با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر در خصوص برقراری سرویس‌های ثابت روزانه و اعزام ناوگان فوق‌العاده متناسب با حجم تقاضای سفر‌ها صورت گرفته است.

وی با تاکید بر تشدید نظارت بر جابه‌جایی مسافر و تردد ناوگان حمل‌ونقل مسافری با استفاده از اطلاعات سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، خاطرنشان‌کرد: پیش‌بینی‌ها برای استفاده از ناوگان مینی‌بوسی و میدل باس در مسیر‌های کوتاه توسط ادارات کل استانی انجام شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری ادامه داد: بازدید از پایانه‌های مسافری، آمادگی تجهیزات حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای، آمادگی مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی، پیگیری تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان، افزایش ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی و برپایی میز خدمت در پایانه‌های مسافری برای پاسخگویی و رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات مسافران، از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای سفر‌های شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید است.

وی تصریح کرد: به‌منظور تأمین ایمنی سفر‌های هموطنان، علاوه بر افزایش گشت‌های راهداری و ترابری، افزایش نظارت‌های جاده‌ای با همکاری نیرو‌های پلیس راه در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول سازمان راهداری اظهار داشت: همچنین با جانمایی توقفگاه‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تعیین پس‌کرانه‌ها و پایانه‌های موقت پارک‌سوار، امکان سوار و پیاده شدن مسافران هر استان بر اساس جانمایی‌های انجام‌شده تسهیل می‌شود.

وی بیان‌داشت: اطلاع‌رسانی درباره وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی، مسیر‌های مسدود و محور‌های جایگزین و موقعیت جغرافیایی مجتمع‌های خدماتی - رفاهی، پاسگاه پلیس راه و سایر خدمات مورد نیاز هموطنان در سطح راه‌ها از طریق سامانه جامع ۱۴۱ صورت می‌گیرد.

اله‌یاری عنوان کرد: با استفاده از بستر‌های فضای مجازی و ظرفیت تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی به‌منظور آگاهی هموطنان از نحوه خدمات‌دهی در سفر‌های آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب صورت می‌گیرد.

منبع: سازمان راهداری