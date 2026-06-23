باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که همراه هیات ایران به اسلام‌آباد سفر کرده، اعلام کرد که در دیدار با طرف پاکستانی، موضوعات مرتبط با پایانه‌های مرزی، احیای کریدور ریلی میان دو کشور و توسعه همکاری‌های بندری مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، درباره مسائل مربوط به پایانه‌های مرزی، احیای کریدور ریلی ایران و پاکستان و همچنین گسترش ارتباطات میان بنادر کراچی و گوادر با بنادر چابهار و بندرعباس گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

در این نشست که در هتل «سرینای» اسلام‌آباد برگزار شد، حنیف عباسی وزیر راه‌آهن، جام کمال خان وزیر بازرگانی و عبدالعلیم خان وزیر مواصلات پاکستانی با فرزانه صادق دیدار و پیرامون موضوعات مورد تمایل متقابل تبادل نظر شد.

مقامات پاکستانی در این دیدار با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک پیروزی ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر بر حمایت و همبستگی دولت و مردم پاکستان از جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

همچنین، این وزیران پاکستانی آمادگی این کشور را برای بهره‌برداری از فرصت‌های جدید همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سایه تفاهم نامه خاتمه جنگ تحمیلی را اعلام کردند.

منبع: ایرنا