باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس جمهور کشورمان در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت و تلاشهای شبانهروزی درست پاکستان در راستای استقرار صلح و امنیت و پیشرو روند مذاکرات جاری که منجر به توافق پایان جنگ شد، ابراز امیدواری کرد که در کشور شاهد تحولات مثبت و ارتقای بیش از پیش روابط دوجانبه در همه زمینهها باشند.
پزشکیان به دعوت از رئیس جمهور پاکستان برای سفر به ایران، تصریح کرد: ایران خانه دوم شماست و ما بسیار علاقمند به میزبانی از شما در تهران هستیم.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در این دیدار روابط دو کشور را تاریخی و مبتنی بر پیوندهای مشترک دینی و فرهنگی و همسایگی توصیف کرد.
رئیس جمهور پاکستان همچنین از مقاومت بیبدیل ملت ایران تجلیل کرد و افزود: این پیروزی بزرگ مایه افتخار جهان اسلام و کشورهای اسلامی است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت