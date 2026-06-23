رئیس‌جمهور کشورمان که به اسلام‌آباد سفر کرده است، با رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس جمهور کشورمان در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت و تلاش‌های شبانه‌روزی درست پاکستان در راستای استقرار صلح و امنیت و پیشرو روند مذاکرات جاری که منجر به توافق پایان جنگ شد، ابراز امیدواری کرد که در کشور شاهد تحولات مثبت و ارتقای بیش از پیش روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها باشند.

پزشکیان به دعوت از رئیس جمهور پاکستان برای سفر به ایران، تصریح کرد: ایران خانه دوم شماست و ما بسیار علاقمند به میزبانی از شما در تهران هستیم.

 آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در این دیدار روابط دو کشور را تاریخی و مبتنی بر پیوند‌های مشترک دینی و فرهنگی و همسایگی توصیف کرد.

رئیس جمهور پاکستان همچنین از مقاومت بی‌بدیل ملت ایران تجلیل کرد و افزود: این پیروزی بزرگ مایه افتخار جهان اسلام و کشور‌های اسلامی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران و پاکستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
پزشکیان رفته پاکستان چکار ؟ مگر تیم مذاکره کننده همین چند روز پیش اونجا نبودند و یا هی عاصم شریف هفته ای که هفت روز هست پنج روز ایران است
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Iran (Islamic Republic of)
حیف از خون شهیدان
۲۲:۵۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خیلیییی جالبه ، پاکستان علاوه بر انرژی هسته ای ، ( بمب اتمی ) دارد!!!!! بعد از آمریکا دستور گرفتن تا مسولان مارا مجبور به تسلیم کند!!!!!!! ما باید از (NPT ) خارج شویم!!!
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