یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشور‌های عضو گروه بریکس در گوروگرام هند برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هند در روز‌های ۲۵ و ۲۶ ژوئن (چهارم و پنجم تیر) میزبان یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشور‌های عضو بریکس در شهر گورگرام واقع در ایالت هاریانا خواهد بود و ریاست این نشست را به عهده خواهد داشت.

یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی بریکس بر سه اولویت اصلی «امنیت و پایداری انرژی»، «دسترسی و برابری انرژی» و «فناوری و نوآوری» تمرکز خواهد داشت.

وزیران نفت و انرژی و مقام‌های بلندپایه از ۱۱ کشور عضو گروه بریکس در این نشست برای تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت انرژی، پایداری و نوآوری شرکت خواهند کرد.

شعار یازدهمین نشست گروه بریکس در سال ۲۰۲۶ «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» است.

یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس همچنین زمینه‌ای را برای هند فراهم می‌کند تا اولویت‌های کشور‌های کمتر توسعه‌یافته جهان را پیش ببرد و در شکل‌دهی آینده‌ای فراگیر در حوزه انرژی جهان مشارکت کند.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: گروه بریکس ، نفت و انرژی
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