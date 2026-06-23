باشگاه خبرنگاران جوان - پدیده شوم استخراج غیرمجاز رمزارزها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی صنعت برق کشور تبدیل شده است و مسئولان صنعت برق بخشی از ناترازی ایجاد شده در برق کشور را ناشی از این پدیده عنوان میکنند.
استخراجکنندگان رمزارز برای این کار خود نیاز دارند از برق پایدار بهره گیرندکه خروجی آن چیزی جز کاهش ملموس کیفیت برقرسانی، افزایش تصاعدی تلفات شبکه، ایجاد نوسان، کاهش ولتاژ ودر نهایت وارد آمدن خسارات جدی به تجهیزات برقی شهروندان نیست.
پدیده استخراج غیرقانونی رمزارز، بهویژه در ایام اوج بار مصرف میتواند صنعت برق را با چالش تامین انرژی مواجه کند؛ این فعالیت علاوه بر افزایش فشار بر شبکههای برق، خطر قطعی برق و چگالش شبکه را به همراه دارد از این رو مقابله با این موضوع همچنان زیر ذرهبین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس قرار داشته و با همکاری نزدیک با دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی، برخورد قاطع با این پدیده نامطلوب و برخورد با متخلفان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تشریح آخرین وضعیت کشفیات دستگاههای استخراج غیر مجاز رمز دارایی (رمز ارز) گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری ۱۸۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی که فاقد مجوزهای قانونی بودهاند و به صورت غیرمجاز از انرژی برق استفاده میکردند، از ۱۸ مرکز غیر مجاز در سطح شهرستانهای حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کشف و جمعآوری شده است.
حمیدرضا جلایر، با اشاره به اهمیت صیانت از پایداری شبکه برق بهویژه در ایام پیک مصرف تابستان، اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی و طی عملیاتهای بازرسی و پایش و همچنین با رصد دقیق نقاط مشکوک به نوسانات غیرعادی، این مرکز استخراج غیرمجاز شناسایی شدند.
این مقام مسئول یادآورشد: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر، انشعابهایی که بهصورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار میگیرند، بهویژه در منازل، واحدهای تجاری، کارگاهها و دامداریها، شناسایی و جمعآوری شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
او با تأکید بر اینکه فعالیت اینگونه مراکز، مصداق بارز تضییع حقوق مردم و سوءاستفاده از منابع ملی است، ادامه داد: تلاش برای شناسایی و کشف دستگاههای غیر مجاز استخراج رمز دارایی در استان فارس با جدیت ادامه داشته و برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز به طور جدی در دستور کار این شرکت قرار دارد.
ماینرهای غیرمجاز را گزارش دهید؛ پاداش بگیرید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در ادامه با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در شناسایی و جمعآوری دستگاههای غیرمجازاستخراج رمز ارز، از پرداخت بیش از ۵ میلیارد ریال پاداش به معرفیکنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بیان داشت: به منظور سهولت در اخذ گزارشهای مردمی در این زمینه، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» راهاندازی شده است که مردم شریف استان فارس به واسطه آن میتوانند از طریق ارسال پیامک، مراکز غیر مجاز را گزارش کنند.
جلایر تاکید کرد: تمامی گزارشها به صورت محرمانه بررسی شده و در صورت تأیید، مطابق ضوابط برای گزارشدهندگان، پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، عبور موفق از پیک تابستان را نیازمند عزم ملی دانست و گفت: از تمامی هموطنان و مشترکان عزیز دعوت میکنیم با پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، دمای وسایل سرمایشی خود را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و با انتقال مصارف غیرضروری به ساعات خارج از اوج بار، خادمان خود را در تأمین برق پایدار و مطمئن یاری کنند.
منبع: شرکت توزیع برق شیراز