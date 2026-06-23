باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابوذر خواجویی سخنگوی باشگاه گل گهر سیرجان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره موضع این باشگاه در مورد حضور در تورنمنت سه‌جانبه آسیایی اظهار کرد: موضع باشگاه گل گهر از همان ابتدا مشخص بود و ما اعلام کرده بودیم از طریق بستر‌های قانونی مثل جدول لیگ برتر و برگزاری مسابقات جام حذفی که سهمیه تیم سوم آسیا است، نماینده ایران در آسیا معرفی شود. رویه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این بوده که تیم‌های اول و دوم را به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی و استناد به جدول فریز شده لیگ کردند. ما توقع داشتیم که یک قانون واحد برای سهمیه سوم آسیا مشخص شود که متاسفانه برای سهمیه سوم مرتب مشکلاتی را ایجاد کردند و خبر رسمی که دیروز منتشر شد این بود که یک تورنمنت ۳ جانبه بین پرسپولیس، گل گهر و چادر ملو برگزار شود و سهمیه سوم از طریق این تونمنت مشخص شود.

او افزود: ما اعلام کردیم که برگزاری این تورنمنت نه قانونی و نه عادلانه است. الان تیم‌ها مدت زمان زیادی هست که تمرینات خود را تعطیل کردند و مشکلات قراردادی بازیکنان وجود دارد و مانع از این می‌شود که یک تیم در مدت یک هفته‌ای بتواند تیمش را جمع و جور کند و به یک بازی حساس برساند. این از عدالت و اصول ورزشی به دور است. بحث مصدومیت بازیکنان و مسائل قراردادی وجود دارد. همین الان مدیرعامل باشگاه چادر ملو اعلام کرد که ما از تصمیم فدراسیون فوتبال تمکین می‌کنیم، اما مدام بیانیه می‌دهند و مصاحبه می‌کنند که ما با برگزاری این تورنمنت مشکل داریم. حالا بازیکنان خارجی تیم چادر ملو نیستند و خود سرمربی مخالفت کرده است و این نشان می‌دهد باشگاه‌هایی که از بستر‌ها و رویه‌های دیگر دنبال این بودند که این اتفاق بیفتد حتی خودشان هم آمادگی برگزاری چنین تورنمنتی را ندارند. در واقع از منطق فوتبالی به دور است که در این فاصله کوتاهی که بعد از ابلاغیه رسمی که فدراسیون فوتبال زده است، بتوانند تیم‌ها در چنین تورنمنتی حاضر شوند.

سخنگوی باشگاه گل گهر سیرجان گفت: مسیر قانونی تعیین سهمیه سوم آسیا مشخص است و تیم گل گهر در جام حذفی حضور دارد در جایی که تیم‌های پرسپولیس و چادر ملو حضور ندارند. از آن طرف، تیم گل گهر سیرجان در جدول رده بندی بالاتر از این ۲ تیم است. از سوی دیگر کمیته انضباطی رای ۳ برهیچ را در بازی با چادر ملو به نفع گل گهر داده است، اما متاسفانه کمیته استیناف سکوت کرده و روز ۳۱ خرداد ماه هم رای نهایی خود را صادر نکرده است. این یک مقدار شائبه ایجاد کرده است که چرا کمیته استیناف سکوت در مقابل این مسئله کرده است. در واقع این سکوت به معنی ابطال رای کمیته انضباطی است؟ اگر چنین آئین نامه‌ای وجود ندارد بیایند شفاف اعلام کنند که سکوت کمیته استیناف تعبیر به این شده است که رای کمیته انضباطی بی اثر شود. این شائبه به وجود می‌آورد که متاسفانه تیم‌های شهرستانی و کمتر هوادار در مقابل قوانینی که یک شبه وضع می‌شوند قربانی می‌شوند. من سوالم این است که اگر تیم پرسپولیس جای تیم گل گهر بود و این شرایط را داشت، باز هم تورنمنت ۳ جانبه برگزار می‌شد؟ آیا به چادر ملو و گل گهر فرصت داده می‌شد تا با پرسپولیس مسابقه بدهند و برای سهمیه آسیایی بجنگند؟ از اصول و عدالت فوتبالی به دور است.

خواجویی تصریح کرد: ما درخواست کردیم که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور شفاف مشخص کنند و جواب اهالی فوتبال را بدهند که برگزاری چنین تورنمنتی براساس کدام مقررات و آئین نامه‌ها ابداع شده است؟ چرا کمیته استیناف تا ۳۱ خرداد ماه رای خود را صادر نکرده است؟ چرا قانونی که برای تیم‌های اول و دوم در نظر گرفته شد برای تیم سوم گرفته نشده است؟ چرا جام حذفی برگزار نشد؟ چرا از بستر قانونی برای معرفی سهمیه سوم آسیا استفاده نشد؟ این‌ها همه سوالاتی است که مشخص می‌کند باشگاه گل گهر مخالف برگزاری مسابقه ورزشی نیست بلکه مخالف این است که عدالت و حاکمیت فوتبالی زیر سوال برود و شائبه‌ای ایجاد شود که در شان فوتبال ایران نیست. موضع ما مشخص است و تصمیمی برای شرکت در تورنمنت ۳ جانبه نداریم.

سخنگوی باشگاه گل گهر سیرجان درباره اینکه اعتراض خود را نسبت به برگزاری تورنمنت ۳ جانبه کردند، گفت: بله، ما نامه نگاری در اعتراض به این حکم کردیم و منتظریم که مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند و چه پاسخی دارند.

او درباره اینکه عدم شرکت تیم گل گهر باعث می‌شود که نتایج ۳ بر صفر اعلام شود، گفت: مسئله ما نتیجه ۳ بر صفر نیست بلکه الان مسئله این است که یک تورنمنت خلق الساعه‌ای پیش فوتبال ایران قرار گرفته است که هر ۳ باشگاه برای حضور در این تورنمنت مشکل دارند. تیم‌های چادر ملو و گل گهر اصلا تمرینی را شروع نکردند. متاسفانه به نظرم برای اینکه فشار از روی پرسپولیس برداشته شود، قرار است این تورنمنت ۳ جانبه را برگزار کنند و این تورنمنت بیشتر به نفع باشگاه پرسپولیس است، چون پرسپولیس به لحاظ جدولی از چادر ملو هم پایین‌تر است. مشخص نیست که چرا تیم پرسپولیس باید در این تورنمنت شرکت کند تا برای سهمیه آسیایی بجنگد. به نظرم این یک مقدار مماشات کردن با تیم پرطرفدار پرسپولیس است.

او خاطر نشان کرد: متاسفانه جلسه کمیته استیناف تشکیل نشده است و این جای ابهام دارد که برای چنین مسئله حساسی که باید سهمیه ایران در آسیا مشخص شود چرا کمیته استیناف به این مسئله ورود نکرده و تشکیل جلسه نداده است و چرا در مقابل رای کمیته انضباطی سکوت کرده است؟ امیدوارم متولیان فوتبال به باشگاه گل گهر و هواداران در مورد عدم تشکیل جلسه کمیته استیناف پاسخگو باشند و سکوتی که تعبیرشان به این کردند که تورنمنت ۳ جانبه برگزار کنند. به نظرم یکی از ابهامات بزرگی است، که در فوتبال ایران شکل گرفت.