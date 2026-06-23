باشگاه خبرنگاران جوان - ‌استاندار اصفهان گفت: در پی خسارات ناشی از اصابت‌های اخیر در جریان «جنگ تحمیلی»، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان مسئولان میراث فرهنگی و بخش خصوصی و استانداری برای آغاز مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده استان اصفهان امضا شد که این اقدام با سرمایه‌گذاری مجموعه «بیمه بازار» در قالب بودجه مسئولیت اجتماعی کلید خورده و بدعتی نو در ورود خیران و بنگاه‌های اقتصادی به عرصه حفظ میراث ملموس کشور به شمار می‌رود.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه مرمت و بازسازی آثار تاریخی اصفهان، در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات این طرح پیشگامانه و ضرورت ورود صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه میراث فرهنگی پرداخت.

جمالی‌نژاد با اشاره به پیشتازی همیشگی استان اصفهان در امور خیرخواهانه گفت: پیش از این، تمرکز اصلی خیران کشور بیشتر بر حوزه‌های مدرسه‌سازی، سلامت، ورزش و طرح‌های شهری بود و کمتر شاهد ورود آنان به بازسازی ساختمان‌های میراثی و توجه به ریشه‌های کهن سرزمین‌مان بودیم اما خوشبختانه این بار اصفهان باز هم به عنوان یک الگوی موفق و نمونه در کشور عمل کرد.

‌وی افزود: افراد دلسوزی از تهران با توجه به دغدغه‌ای که برای کشور داشتند و به دلیل آسیب‌هایی که به آثار تاریخی اصفهان در اثر اصابت‌های اخیر جنگ وارد شده بود، به این حوزه ورود کردند که با پیگیری و دلسوزی متولیان میراث فرهنگی و اهمیت چشمگیری که برای تاریخچه و پیشینه کشور قائل بودند، این اتفاق رقم خورد و تفاهمنامه امروز به امضا رسید تا اولین اثر به سرعت مرمت شود و دامنه آن توسعه یابد.

اصفهان، موزه بدون سقف متعلق به تمام جهان است

وی با قدردانی ویژه از بخش خصوصی اظهار داشت: باید از مجموعه "بیمه بازار" تشکر کنم که این کار را پایه‌گذاری کرد؛ بدعتی که در تاریخ خواهد ماند.

استاندار گفت: این مجموعه برای دایره‌المعارف و موزه بدون سقف کشور یعنی اصفهان دلسوزی کرد؛ شهری که سه دوره پایتخت ایران در ادوار مختلف بوده و خشت به خشت آن روایت و قصه دارد و حضور این افراد نشان داد که اصفهان تنها متعلق به اصفهانی‌ها نیست، بلکه به تمام ایران و جهان تعلق دارد.

‌جمالی‌نژاد ابراز امیدواری کرد که این زنجیره ارزش با همت سایر مجموعه‌های صنعتی، تجاری و هلدینگ‌های بزرگ کشور تکمیل شده و تداوم یابد.

‌مشارکت در مرمت میدان نقش جهان بدون بودجه دولتی

جمالی‌نژاد درباره جزئیات مالی و اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: در فاز اول این طرح که پس از چند مرحله کارشناسی دقیق آغاز می‌شود، مقرر شده است این مجموعه در مرمت بخشی از مجموعه جهانی میدان نقش جهان مشارکت کند و این طرح کاملاً توسط بخش خصوصی مدیریت شده و هیچ هزینه‌ای از بودجه دولتی صرف آن نخواهد شد؛ بلکه تمام هزینه‌ها از محل بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه بازار پرداخت می‌شود.

منبع: استانداری اصفهان