‌استاندار اصفهان گفت: در پی خسارات ناشی از اصابت‌های اخیر در جریان جنگ، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان مسئولان میراث فرهنگی و بخش خصوصی و استانداری برای آغاز مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ‌استاندار اصفهان گفت: در پی خسارات ناشی از اصابت‌های اخیر در جریان «جنگ تحمیلی»، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان مسئولان میراث فرهنگی و بخش خصوصی و استانداری برای آغاز مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده استان اصفهان امضا شد که این اقدام با سرمایه‌گذاری مجموعه «بیمه بازار» در قالب بودجه مسئولیت اجتماعی کلید خورده و بدعتی نو در ورود خیران و بنگاه‌های اقتصادی به عرصه حفظ میراث ملموس کشور به شمار می‌رود.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه مرمت و بازسازی آثار تاریخی اصفهان، در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات این طرح پیشگامانه و ضرورت ورود صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه میراث فرهنگی پرداخت.

جمالی‌نژاد با اشاره به پیشتازی همیشگی استان اصفهان در امور خیرخواهانه گفت: پیش از این، تمرکز اصلی خیران کشور بیشتر بر حوزه‌های مدرسه‌سازی، سلامت، ورزش و طرح‌های شهری بود و کمتر شاهد ورود آنان به بازسازی ساختمان‌های میراثی و توجه به ریشه‌های کهن سرزمین‌مان بودیم اما خوشبختانه این بار اصفهان باز هم به عنوان یک الگوی موفق و نمونه در کشور عمل کرد.

‌وی افزود: افراد دلسوزی از تهران با توجه به دغدغه‌ای که برای کشور داشتند و به دلیل آسیب‌هایی که به آثار تاریخی اصفهان در اثر اصابت‌های اخیر جنگ وارد شده بود، به این حوزه ورود کردند که با پیگیری و دلسوزی متولیان میراث فرهنگی و اهمیت چشمگیری که برای تاریخچه و پیشینه کشور قائل بودند، این اتفاق رقم خورد و تفاهمنامه امروز به امضا رسید تا اولین اثر به سرعت مرمت شود و دامنه آن توسعه یابد.

اصفهان، موزه بدون سقف متعلق به تمام جهان است

وی با قدردانی ویژه از بخش خصوصی اظهار داشت: باید از مجموعه "بیمه بازار" تشکر کنم که این کار را پایه‌گذاری کرد؛ بدعتی که در تاریخ خواهد ماند.

استاندار گفت: این مجموعه برای دایره‌المعارف و موزه بدون سقف کشور یعنی اصفهان دلسوزی کرد؛ شهری که سه دوره پایتخت ایران در ادوار مختلف بوده و خشت به خشت آن روایت و قصه دارد و حضور این افراد نشان داد که اصفهان تنها متعلق به اصفهانی‌ها نیست، بلکه به تمام ایران و جهان تعلق دارد.

‌جمالی‌نژاد ابراز امیدواری کرد که این زنجیره ارزش با همت سایر مجموعه‌های صنعتی، تجاری و هلدینگ‌های بزرگ کشور تکمیل شده و تداوم یابد.

‌مشارکت در مرمت میدان نقش جهان بدون بودجه دولتی

جمالی‌نژاد درباره جزئیات مالی و اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: در فاز اول این طرح که پس از چند مرحله کارشناسی دقیق آغاز می‌شود، مقرر شده است این مجموعه در مرمت بخشی از مجموعه جهانی میدان نقش جهان مشارکت کند و این طرح کاملاً توسط بخش خصوصی مدیریت شده و هیچ هزینه‌ای از بودجه دولتی صرف آن نخواهد شد؛ بلکه تمام هزینه‌ها از محل بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه بازار پرداخت می‌شود.

منبع: استانداری اصفهان

برچسب ها: آثار تاریخی اصفهان ، خسارت جنگ
خبرهای مرتبط
وزیر میراث فرهنگی:
مسجد جامع گلپایگان در اولویت مرمت است
کم کاری وزارتخانه میراث فرهنگی،پای ضرغامی را به استیضاح کشاند
چالش پل های تاریخی اصفهان با پدیده فرونشست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
ورود بخش خصوصی به بازسازی آثار تاریخی آسیب‌دیده از جنگ در اصفهان