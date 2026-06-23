رئیس مجلس گفت: با تلاش‌های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، گام‌های مؤثری در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور برداشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

فرارسیدن هفته قوه قضائیه، سالگرد شهادت بهشتی مظلوم و دیگر شهدای خدوم و ولایت‌مدار هفتم تیر ۱۳۶۰ و مصادف شدن آن با ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شهید راه حق و عدالت و شهدای سرافراز کربلا، فرصت مغتنمی برای پاسداشت مجاهدت‌های ارزشمند مجموعه قضایی کشور است.

امسال در فراق امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، این هفته و ایام را در حالی پشت سر می‌گذاریم که کلام نافذ آن قائد شهید در ضرورت پاسداشت حقوق مردم و قاطعیت عدلیه همچنان چراغ راه است. 

آن مجموعه ارزشمند به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اسلامی و جنابعالی که خود از سرآمدان قضات انقلابی، شجاع و با سابقه درخشان در برخورد با مفسدان اقتصادی هستید، مسئولیتی خطیر در اقامه قسط، احیای حقوق عامه و مبارزه با ظلم و فساد بر عهده دارد و با تلاش‌های آن مجموعه در دوره تحول و تعالی، گام‌های های مؤثری در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور برداشته شده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، عرض خداقوت به جنابعالی و دیگر همکاران محترم و اعلام آمادگی از طرف خود و همکارانم در مجلس شورای اسلامی جهت همکاری‌های بیشتر بین دو قوه، از خداوند منان توفیق روزافزون‌تان در کسب رضایت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه و عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی و خدمت بیشتر به مردم شریف ایران اسلامی را خواستارم.»

برچسب ها: قوه قضائیه ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
قالیباف به باکو رفت
قالیباف: تنگه هرمز توسط ایران اداره خواهد شد
قالیباف با سلطان عمان دیدار و گفت‌وگو کرد
قالیباف: به سوئیس نمی‌رفتیم، خون بیشتری از مسلمانان لبنان ریخته می‌شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
قالیباف به باکو رفت
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
آخرین اخبار
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
قالیباف به باکو رفت
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم
اطلاعیه فرماندهی سایبری کشور درباره اختلال بانکی
رئیس‌جمهور اسلام‌آباد را ترک کرد
پزشکیان: برای معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم
پزشکیان: هیچ مذاکره‌ای درباره موشک‌های بالستیک صورت نگرفته و نخواهد گرفت
قالیباف: قوه قضائیه گام‌های مؤثری برای افزایش اعتماد عمومی برداشته است
اعلام جزئیات تعطیلی‌های مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید
پزشکیان با رئیس‌جمهور پاکستان دیدار کرد
مسیر‌های برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد و تهران
تأکید بر توسعه همکاری‌های راهبردی و تقویت امنیت منطقه‌ای
بیانیه مشترک سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران
عارف: اطلاع‌رسانی مراسم تشییع امام شهید فقط از مجاری رسمی ستاد انجام شود