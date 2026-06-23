رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز از اجرای طرح ویژه ترافیکی در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ بیوسه اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۶ صبح روز تاسوعا تا پایان مراسم عاشورا در معابر منتهی به مسیر‌های اصلی برگزاری اعمال خواهد شد.

محدودیت‌های ترافیکی:

۱- خیابان ۳۰ متری از تقاطع زند تا مرقد علی بن مهزیار 

۲- خیابان سلمان فارسی از نبش آزادگان تا بلوار آیت الله بهبهانی

 ۳ -خیابان ۲۴ متری از نبش اهوازیان تا مرقد علی بن مهزیار 

۴ -خیابان نهج البلاغه از ۳۰ متری تا پل هفتم 

۵ -کلیه معابر منتهی به ۳۰ متری از سمت غرب و شرق

 مسیر جایگزین:

 ۱- بلوار ساحلی شرقی مسیر شمال به جنوب و بالعکس

 ۲ -بلوار آیت الله بهبهانی مسیر شمال به جنوب و بالعکس

 ۳- خیابان اباذر مسیر غرب به شرق و بالعکس

رئیس پلیس راهور اهواز در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، صبوری در ترافیک و توجه به دستورات عوامل انتظامی و راهور، نقشی کلیدی در برگزاری باشکوه مراسم و حفظ سلامت عزاداران دارد و از همه شهروندان انتظار می‌رود با رعایت قوانین، پلیس را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری رسانند.

منبع: پلیس خوزستان

برچسب ها: پلیس ، خوزستان
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