رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز از اجرای طرح ویژه ترافیکی در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بیوسه اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا، محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۶ صبح روز تاسوعا تا پایان مراسم عاشورا در معابر منتهی به مسیرهای اصلی برگزاری اعمال خواهد شد.
محدودیتهای ترافیکی:
۱- خیابان ۳۰ متری از تقاطع زند تا مرقد علی بن مهزیار
۲- خیابان سلمان فارسی از نبش آزادگان تا بلوار آیت الله بهبهانی
۳ -خیابان ۲۴ متری از نبش اهوازیان تا مرقد علی بن مهزیار
۴ -خیابان نهج البلاغه از ۳۰ متری تا پل هفتم
۵ -کلیه معابر منتهی به ۳۰ متری از سمت غرب و شرق
مسیر جایگزین:
۱- بلوار ساحلی شرقی مسیر شمال به جنوب و بالعکس
۲ -بلوار آیت الله بهبهانی مسیر شمال به جنوب و بالعکس
۳- خیابان اباذر مسیر غرب به شرق و بالعکس
رئیس پلیس راهور اهواز در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از وسایل حملونقل عمومی، صبوری در ترافیک و توجه به دستورات عوامل انتظامی و راهور، نقشی کلیدی در برگزاری باشکوه مراسم و حفظ سلامت عزاداران دارد و از همه شهروندان انتظار میرود با رعایت قوانین، پلیس را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری رسانند.
منبع: پلیس خوزستان