باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های جدیدی را علیه پنج نهاد کوبایی و یک عضو خانواده کاسترو اعمال کرده است تا «شبکه درآمدزایی کوبا» را هدف قرار دهد.

در بیانیه‌ای تأکید شد که اقدامات محدودکننده جدیدی علیه سه فرد مرتبط با گروه مدیریت اجرایی (GAESA) که قبلاً تحریم شده بود، اعمال شده است. روبیو همچنین ادعا کرد که GAESA همچنان به عنوان «عضو مالی» پشت «دستگاه امنیتی کوبا» فعالیت می‌کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در پایان گفت: «بالاخره، من همسر الخاندرو کاسترو اسپین را که خودش قبلاً طبق فرمان اجرایی ۱۴۴۰۴ تحریم شده بود، تحریم می‌کنم. این نهاد‌ها و بازیگران، فعالیت‌های بدخواهانه را هم در کوبا و هم در سراسر نیمکره ما تأمین مالی و تسهیل می کنند یا از آن سود می‌برند.»

منبع: برکینگ نیوز