باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای شمالی سنگین است.
وی اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدودههای بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه** ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا افزود: در محور هراز مسیر جنوب به شمال، حدفاصل آباسک تا گزنگ و محدوده سهراهی چلاو و کلرد** نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.
به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال محدوده گیلاوند و همچنین در آزادراه تهران - پردیس محدوده پل اتوبان بابایی ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)، آزادراه تهران - پردیس، محورهای چالوس و فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، تردد روان است.
محرابینیا درباره وضعیت جوی نیز گفت: در محورهای چالوس و فیروزکوه، بارش باران و در ارتفاعات مهگرفتگی گزارش شده و سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، در مسیر تردد کنند.