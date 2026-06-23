مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی از جمله چالوس گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای شمالی سنگین است.

وی اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه** ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در محور هراز مسیر جنوب به شمال، حدفاصل آب‌اسک تا گزنگ و محدوده سه‌راهی چلاو و کلرد** نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال محدوده گیلاوند و همچنین در آزادراه تهران - پردیس محدوده پل اتوبان بابایی ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)، آزادراه تهران - پردیس، محورهای چالوس و فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، تردد روان است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت جوی نیز گفت: در محورهای چالوس و فیروزکوه، بارش باران و در ارتفاعات مه‌گرفتگی گزارش شده و سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، در مسیر تردد کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
آخرین اخبار
همتی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت
مصرف ماهانه ۶۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
وزیر نفت عازم هند شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند
رفع کامل اختلال کارت‌های بانک تجارت
تشریح جزئیات اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی
ورود موج جدید بارشی از سمت شمال غرب کشور
آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی/ بارش باران در تعدادی از محورهای مازندران
۶۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/خرید تضمینی ۵۴ هزار تن برگ سبز چای
هند میزبان نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس می‌شود
۱۰ مزرعه خورشیدی در زیست‌بوم‌های بیابانی و جنگلی ایجاد می‌شود
توسعه همکاری‌های مرزی، ریلی و افزایش ارتباطات بنادر محور گفت‌و‌گو‌های ایران و پاکستان
تمهیدات حوزه حمل و نقل جاده‌ای در مسیر‌ها و میعادگاه‌های وداع با رهبر شهید
اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود
روش‌های متنوع صادرات نفت ادامه دارد/ نصب بزرگترین سکوی بهره‌برداری نفت خام در خلیج فارس+ فیلم
تأمین برق پایدار برای همه مشترکان مهمترین اولویت ماست
بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد
بازگشایی تدریجی فضای هوایی غرب کشور
ذبح دام نذری در کشتارگاه‌های مجاز انجام شود