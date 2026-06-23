معاون سازمان راهداری گفت: با افزایش سفر‌ها در روز‌های منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی و حضور دوستداران اهل بیت (ع) در شهر‌های زیارتی، جابه‌جایی مسافران با استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با افزایش سفر‌ها در روز‌های منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی و حضور دوستداران اهل بیت (ع) در شهر‌های زیارتی و دارای پیشینه برگزاری عزاداری سرور و سالار شهیدان، جابه‌جایی مسافران با استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در حال انجام است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  از پیش‌بینی برقراری سرویس‌های فوق‌العاده در مسیر‌های پرتقاضا و زائرپذیر و همچنین استفاده از ناوگان جایگزین وسایل نقلیه حادثه‌دیده یا در راه مانده و ارائه خدمات مناسب و در دسترس به مسافران خبر داد.

وی بیان کرد: در این راستا، کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران فنی و شرکت‌های حمل‌ونقل با هدف تأیید ایمنی و سلامت فنی ناوگان (پیش از آغاز سفر) و خدمات‌رسانی بهینه به مسافران تشدید شده و در حال انجام است.

معاون حمل‌ونقل با تأکید بر تشدید نظارت و کنترل از مبدأ و کنترل دروازه‌ای ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در شبکه راه‌های کشور، افزود: علاوه بر نظارت‌های بین‌راهی با رویکرد ارتقاء ایمنی سفر‌ها و تأمین رضایتمندی مسافران، عملکرد رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در حین سفر با استفاده از اطلاعات سامانه‌های هوشمند کنترل می‌شود.

خضری عنوان کرد: به منظور پاسخگویی سریع و مؤثر به مسافران و رضایتمندی آنان در استفاده از خدمات ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری، دفاتر نمایندگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با استقرار در پایانه‌های عمومی، آماده خدمات‌رسانی به هموطنان هستند.

وی با اشاره به آمادگی مجتمع‌های خدماتی -رفاهی بین‌شهری به منظور خدمات‌رسانی به مسافران در طول مسیر، تصریح کرد: از سویی تعامل و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان مانند پلیس راه، جمعیت هلال احمر و اورژانس با رویکرد تأمین ایمنی سفر‌ها صورت گرفته است.

منبع: سازمان راهداری

برچسب ها: سازمان راهداری ، عاشورا و تاسوعا
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