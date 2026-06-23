مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:جمعه با گذر موج جدیدی از شمال غرب کشور، بارش در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی اردبیل و برخی نقاط گیلان و مازندران تقویت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق رخ می دهد.

وی افزود: فردا (چهارشنبه) با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز واقع در تهران و سمنان، خراسان شمالی و غرب خراسان رضوی افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می شود.

او بیان کرد: طی این دو روز در بعضی ساعات وزش باد و خیزش گردوخاک در شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل ادامه خواهد داشت.

ضیائیان توضیح داد: پنجشنبه نیز به‌جز استان‌های گیلان، مازندران و تهران، بارندگی در این مناطق به‌طور متناوب رخ خواهد داد.

او گفت: جمعه با گذر موج جدیدی از شمال غرب کشور، بارش در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی اردبیل و برخی نقاط گیلان و مازندران تقویت می‌شود. همچنین در استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، البرز و غرب تهران نیز افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید یا خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

او گفت: پنجشنبه و جمعه در شمال شرق و در جنوب تهران و سمنان نیز افزایش وزش باد و گردوخاک رخ می دهد. در ضمن به سبب افزایش وزش باد در مناطق مرزی استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران‌
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