باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که دونالد ترامپ در استودیوهای فاکسنیوز با لفاظیهای جنگطلبانه و تهدیدهای توخالی تلاش میکند تصویر یک «برنده» را از خود بسازد، واقعیت تلخ میدان نبرد در خلیج فارس و دریای عرب حکایت از تسلیم ناگزیر واشنگتن دارد. ارتش آمریکا که زیر باران موشکهای کروز، پهپادهای انتحاری و بالستیکهای نقطهزن ایران به آبهای دوردست گریخته بود، در باتلاق فرسایش لجستیکی، بحران فنی ناوگان و خستگی مفرط نیروی انسانی گرفتار شد. تنها یک تا دو هفته با فروپاشی کامل لجستیک فاصله داشت. این بنبست هولناک، ترامپ را مجبور کرد شروط تفاهمنامه اسلامآباد را بپذیرد و مسیر آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدود ایران را باز کند.
در حالی که دیپلماتهای ایرانی و آمریکایی در ژنو سوئیس بر سر جزئیات فنی توافق پیش میروند، دونالد ترامپ بار دیگر به الگوی همیشگی خود تهدید، هیاهو و لفاظیهای جنگطلبانه روی آورده است. او در مصاحبه اخیر با فاکسنیوز ادعا کرده که اگر ایران تنگه هرمز را ببندد «دیگر کشوری نخواهد داشت»، توافق را صرفاً یک «آتشبس موقت ۶۰ روزه» خوانده و حتی از کنترل احتمالی تنگه هرمز و دریافت باج ۲۰ درصدی از نفت عبوری سخن گفته است.
اما تحلیلگران نظامی و بینالمللی به خوبی میدانند این ادبیات تند، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بازتاب سرخوردگی عمیق، فرار از واقعیت میدان و عملیات روانی برای پوشش عقبنشینی استراتژیک است. برای درک واقعیت، باید خطابههای رسانهای را کنار گذاشت و به سراغ واقعیتهای «میدان» رفت؛ جایی که اراده و توانمندی ایران، ابرقدرت ادعایی را به زانو درآورد.
دیپلماسی ایران این بار نه در خلأ، بلکه بر بستر اقتدار نظامی و برتری میدانی پیش رفت. آنچه واشنگتن را هراسان به سمت تفاهمنامه سوق داد، بنبست نظامی، خسارات سنگین و فروپاشی لجستیکی بود که نیروهای مسلح ایران بر ارتش آمریکا تحمیل کردند.
نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران و نیروی هوافضا با تلفیق هوشمندانه موشکهای کروز پیشرفته، پهپادهای انتحاری، بالستیکهای دریایی و تاکتیکهای نامتقارن، چنان فشار سنگینی بر ناوگان آمریکایی وارد آوردند که واشنگتن مجبور شد ناوها را کیلومترها از آبهای سرزمینی ایران دور کند و محاصره را به دریای عمان و دریای عرب منتقل نماید. این عقبنشینی، آغاز کابوسی فنی بود:
- ویژگیهای مخرب دریای عرب: آبهای پهناور، رسوبزایی شدید، شوری بالا و شرایط اقلیمی خشن، تجهیزات الکترونیکی، بدنه ناوشکنها، زیردریاییها و ناوهای هواپیمابر را با سرعت دوچندان مستهلک کرد. نیاز به اورهال فوری ناوها به شدت افزایش یافت.
- غیرعملیاتی شدن پایگاههای منطقهای: حملات دقیق و هوشمندانه ایران، پایگاههای کلیدی از جمله پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا را عملاً از مدار خارج کرد. این امر امکان تعمیر و نگهداری در منطقه را تقریباً صفر کرد.
- شمارش معکوس فروپاشی: برآوردهای محرمانه پنتاگون نشان میداد که هزینههای نجومی انتقال تجهیزات، خستگی شدید پرسنل و فرسودگی ناوگان، حداکثر یک تا دو هفته دیگر به ارتش آمریکا مهلت میدهد. پس از آن، سیستم لجستیکی به طور خودکار فرو میپاشید.
علاوه بر فرسایش تدریجی، چندین ناو آمریکایی بر اثر اصابت موشکهای کروز، آتشسوزیهای مهارنشده و نقصهای فنی حاد از چرخه خارج شدند. هواپیماهای مستقر بر روی ناوهای هواپیمابر نیز به دلیل محدودیتهای تعمیراتی، بخش قابل توجهی از توان رزمی خود را از دست دادند. این خسارات، تصویری آشکار از آسیبپذیری ناوگان گرانقیمت آمریکا در برابر تهدیدات نامتقارن ایران ترسیم کرد.
بزرگترین نقطه ضعف ارتش آمریکا، نیروی انسانی آن است. ماهها دوری از خانواده، زندگی در فضای محدود ناوها و زیردریاییها، همراه با وحشت مداوم از حملات موشکی و پهپادی ایران، منجر به خستگی مفرط جسمی و روانی شد. نرخ غیبت، افسردگی و مشکلات انضباطی به شکل چشمگیری افزایش یافت. واشنگتن به یک آتشبس فوری نیاز داشت تا پیش از وقوع فاجعه انسانی و سرافکندگی کامل، نیروهای خود را خارج کند.
ثمره این ایستادگی میدانی، عقبنشینی گامبهگام آمریکا و پذیرش چارچوب مورد نظر تهران در تفاهمنامه اسلامآباد (اواخر خرداد ۱۴۰۵) بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقتدار فرمودند: «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفتهشده خواهیم بود.»
این شروط هفتگانه که برآمده از دست برتر ایران در میدان است، عبارتند از:
۱. خاتمه کامل عملیات نظامی
۲. رفع محاصره دریایی ایران
۳. تثبیت حاکمیت کامل بر تنگه هرمز
۴. تأمین خسارتهای وارده و بازسازی مناطق آسیبدیده
۵. لغو جامع و واقعی تمامی تحریمها
۶. خاتمه دائمی موضوعات هستهای و پذیرش حقوق ایران
۷. آزادسازی کامل و بیقیدوشرط داراییهای مسدودشده
بزرگترین سند برتری ایران، تغییر موضع آشکار ترامپ است. کسی که پیشتر وعده «نابودی ایران» و «عدم پرداخت حتی یک دلار» میداد، اکنون مجبور به اعتراف شده که بسته ماندن تنگه هرمز میتواند اقتصاد آمریکا و جهان را به فروپاشی بکشاند.
ترامپ اذعان کرده که بخش اولیه داراییهای مسدود ایران آزاد شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد:
«۶ میلیارد دلار اول آزاد شده و مطابق توافقات، صرف خرید اقلام اساسی نظیر مواد غذایی و دارو میشود. همچنین ۶ میلیارد دلار دوم نیز پس از آزادی، به خرید کالاهای غیرتحریمی اختصاص خواهد یافت.»
پایان این رویارویی، پیروزی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بود. بلافاصله پس از بازگشت هیئت ایرانی از ژنو، محمدباقر قالیباف عازم مسقط شد تا «ترتیبات ایرانی مدیریت تنگه هرمز» را تثبیت کند. همزمان، رئیسجمهور مسعود پزشکیان نیز به پاکستان سفر کرد تا ابعاد منطقهای تفاهمنامه را تقویت نماید. این تحرکات دیپلماتیک، نشاندهنده گذار ایران از دفاع به ابتکار عمل منطقهای است.
پارسهای رسانهای ترامپ، دود غلیظی بیش نیست برای پنهان کردن آتش ناتوانی ارتش آمریکا در خلیج فارس و دریای عرب. موشکهای کروز، پهپادهای هوشمند و صلابت رزمندگان ایرانی بودند که خودکار ترامپ را به امضای تفاهمنامه و آزادسازی اموال ملت ایران واداشتند. این واقعیت بار دیگر اثبات کرد که دیپلماسی بدون پشتوانه میدان، ورقپارهای بیش نیست. درسی که ایران بار دیگر به واشنگتن و متحدانش آموخت: قدرت واقعی، در ترکیب هوشمندانه میدان و دیپلماسی نهفته است.
منبع: مهر