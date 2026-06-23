باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان امروز سهشنبه طی سخنرانی در شورای مرکزی عاشورا تأیید کرد که ما در مرحلهای به نام «شکستن پروژه اسرائیل» هستیم و این نشان میدهد که نقش میدان اساسی است.
وی گفت: «میتوانیم بگوییم که پس از تمام تلاشهای اسرائیل در دو یا سه سال گذشته، به مرحلهای رسیدهایم که این پروژه شکسته شده است.» وی به وجود یک پروژه بزرگتر به نام «حذف حزبالله از نظر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و منابع انسانی» اشاره کرد.
شیخ نعیم قاسم افزود که پروژه حذف حزبالله و همه کسانی که با آن هستند در مسیر «اسرائیل بزرگ» است و تأکید کرد که اگر میدان نبرد سقوط میکرد، «اسرائیل» گامی در پروژه خود برای حذف حزبالله و دستیابی به پروژه «اسرائیل بزرگ» برمیداشت.
وی تأکید کرد که «اسرائیل» در میدان، حتی اگر مدت زیادی طول بکشد، قادر به تحمل فشار نخواهد بود و نمیتواند به اهداف خود دست یابد، با توجه به اینکه «دشمنان برای تلاش جهت بازگشت به زمان طولانی نیاز دارند، چه بتوانند و چه نتوانند، بگذارید شانس خود را امتحان کنند.»
دبیرکل حزب الله بار دیگر تأکید کرد که حزبالله معتقد است تنها تضمین برای آزادسازی سرزمین، دستیابی به استقلال و تأمین حاکمیت و مقاومت در برابر اشغالگری است. او تصریح کرد که مقاومت به معنای مقاومت تک تک افراد است و «همه موظف به مقاومت هستند.»
شیخ نعیم قاسم خواستار «همکاری برای مقاومت - ارتش، مردم، مقاومت و همه مردم» شد و از مقامات لبنانی خواست تا از مقاومت و قدرت آن بهرهمند شوند و افزود: «ما آمادهایم.»
او اظهار داشت که حزبالله به توافقنامه طائف و قانون اساسی پایبند است و تجربه این حزب از مهمترین موارد در برخورد با دیگران است، در حالی که «برخی که ادعای میهنپرستی در لبنان دارند، برای حذف دیگران مرتکب قتل عام شدهاند.»
شیخ نعیم قاسم تأیید کرد که «ما توانستیم به این مرحله برسیم و زمانبندی، انتخاب، نبرد و همه مراحل بسیار مهم بودند» و خاطرنشان کرد که پس از آتشبس فعلی، خروج از خاک لبنان آغاز خواهد شد.
دبیرکل حزب الله تأکید کرد که خروج اسرائیل باید طبق جدول زمانی انجام شود، زیرا «اسرائیل» چارهای جز خروج از خاک لبنان ندارد. اشغالگران نمیتوانند به هیچ بهانهای حتی یک وجب از خاک لبنان را حفظ کنند و وی بر لزوم توقف تجاوز از طریق زمین، دریا و هوا و استقرار ارتش لبنان تأکید کرد.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که مقاومت با حمایت ایران وارد نبرد شد و در ۲ مارس ۲۰۲۶ به قدرت موجود خود افزود. او توضیح داد که در آن تاریخ، مقاومت از صبر به مبارزه - تصمیمی روشن و قاطع - تغییر رویه داد "زیرا ما این زمان و این شرایط را مناسب دانستیم. "
وی در ادامه با بیان اینکه مقاومت به مدت ۱۵ ماه صبر کرد، تأکید کرد که صبر بخش جداییناپذیر این استراتژی است. او گفت: "صبر را با عقبنشینی اشتباه نگیرید" و افزود که صبر نیز بخشی از آمادگی و آمادگی است "زیرا ما انتخاب خود را کرده بودیم. "
شیخ نعیم قاسم با اشاره به توافق آتشبس ۲۰۲۴ و دوره پس از آن، یادآوری کرد که ایالات متحده ادعا کرد که این توافق را تضمین میکند، اما از آن عدول کرد و "مشخص شد که توافقی بین آمریکا و اسرائیل برای تکمیل آن علیه ما وجود دارد. "
منبع: المیادین