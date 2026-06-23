تیم ملی فوتبال پرتغال در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه مقتدرانه ۵ - ۰ ازبکستان را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال پرتغال در دور مرحله گروهی به مصاف ازبکستان رفت.

در دقیقه ۵ ژوآئو کانسلو ارسالی روی دورازه ازبک‌ها انجام داد و کریستیانو رونالدو با شوتی سرضرب و پرقدرت دروازه را باز کرد تا اولین گل خود را در جام به ثمر برساند.

در دقیقه ۱۷ نونو مندس با شوتی از پشت محوطه جریمه به زیبایی هرچه تمام‌تر دروازه ازبک‌ها را باز کرد.

عزیزجان گانیف در دقیقه ۳۰ با شوتی زیبا و دیدنی دروازه پرتغال را باز کرد، اما داور به دلیل خطای مهاجم ازبک‌ها این گل را مردود اعلام کرد.

رونالدو که در این دیدار موتورش روشن شده بود قدر پاس فوق العاده برونو فرناندز را دانست و در دقیقه ۳۹ دومین گل خودش را در این دیدار به ثمر رساند.

نیمه اول با برتری ۳ گله پرتغالی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم پرتغالی‌ها برای گلزنی عطش داشتند و فشار زیادی روی دروازه ازبک‌ها وارد کردند که در دقیقه ۶۰ عبدالواحد نعمت اف به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.

در دقیقه ۸۷ رافائل لیائو گل پنجم تیمش را به ثبت رساند.

در پایان پرتغال با نتیجه ۵ - ۰ به پیروزی رسید و  در گروه K  با 4 امتیاز به صدر جدول رسید.

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رونالدو با ۲ گلی که مقابل ازبکستان به ثمر رساند به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد که در ۶ جام جهانی پیاپی موفق به گلزنی می‌شود؛ رکوردی که از آلمان ۲۰۰۶ آغاز شد و بعد در آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸، قطر ۲۰۲۲ و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه پیدا کرد.

برچسب ها: جام جهانی ، تیم ملی فوتبال پرتغال ، تیم ملی فوتبال ازبکستان ، کریستیانو رونالدو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
پرتقال فینالیسته
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ازبک ها فقط برا ایران شاخ میشدند
۰
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