باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - محمد جعفر آفرین مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک به خبرنگار ما گفت: این شهرستان یکی از قطب‌های تولید گوشت سفید در استان بوده که علاوه بر تامین نیاز شهرستان، تولید مازاد را به سایر شهرستان‌ها نیز عرضه می‌کند.

او افزود: در اردیبهشت و خرداد ماه امسال عملیات ۴۱۰ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های شهرستان صورت گرفت که پیش بینی می‌شود از این میزان ۸۰۰ تن گوشت سفید وارد بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی بیان کرد: با توجه به تداوم جهاد خدمت در بخش تولید این حجم از جوجه‌ریزی ضامن ثبات قیمت‌ها و وفور کالا در بازار گوشت مرغ شهرستان در ماه‌های آتی خواهد بود و تمامی مراحل تولید زیر نظر کارشناسان فنی این مجموعه قرار دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: این جهش تولید و تحقق کامل برنامه‌های پیش‌بینی شده، مرهون برنامه ریزی دقیق، تدابیر راهبردی و نگاه توسعه‌محور و پایش شبانه‌روزی بر زنجیره تأمین نهاده‌ها و تسهیل فرآیند تولید است که نقش کلیدی در ایجاد ثبات در واحد‌های مرغداری و انگیزه مضاعف میان بهره برداران اندیمشک گشته است.