پنجاه و سومین جلسه شورای معین شورای عالی فضای مجازی به ریاست آقامیری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پنجاه و سومین جلسه شورای معین شورای عالی فضای مجازی با حضور اعضای این شورا به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی و به ریاست سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

در این جلسه، عملکرد دستگاه‌ها در ابعاد مختلف فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی سوم مورد بررسی قرار گرفت و گزارش تجمیعی اقدامات انجام شده در خصوص ۳ موضوع مهم مرتبط با فضای مجازی توسط معاونت‌های مختلف مرکز ملی فضای مجازی به اعضا ارائه شد.

تاب‌آوری در حوزه حملات سایبری، اقدامات دشمن در حوزه جنگ شناختی و رفع موانع برای فعالیت‌ها کسب و کار‌های رقومی (اقتصاد دیجیتال) از جمله موضوعات مرتبط با ایام جنگ تحمیلی سوم بود که در این جلسه پس از ارائه گزارش‌های مرتبط با آن، اعضای شورای معین به بحث و بررسی پیرامون اقدامات انجام‌شده پرداختند.

در این جلسه، همچنین اعضای شورای معین شورای عالی فضای مجازی پیشنهاداتی را برای تقویت نقاط قوت و برطرف‌کردن نقاط ضعف احصاء شده، مطرح کردند و مقرر شد این پیشنهادات در قالبی توسط دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی مدون شده و در جلسه بعدی، بررسی و تصویب شود.