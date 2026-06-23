دولت دانمارک اعلام کرد که اعزام سربازان وظیفه را به گرینلند آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعزام سربازان وظیفه را به گرینلند، قلمرو خودمختار دانمارک که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آرزوی تصاحب آن را دارد، آغاز خواهد کرد.

جپه بروس، وزیر دفاع دانمارک در پاسخ به یک سوال پارلمانی گفت: «سربازان وظیفه در کنار سربازان حرفه‌ای مستقر خواهند شد و در تمام ماموریت‌ها به طور کامل شرکت خواهند کرد.»

شبکه تلویزیونی TV۲ گزارش داده بود که ارتش در حال بررسی اعزام سربازان وظیفه به گرینلند است، جایی که در پاسخ به فشار‌های ایالات متحده، حضور خود را تقویت کرده است.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته دانمارک را به غفلت از امنیت قلمرو عظیم قطبی خود متهم کرد.

تنش‌ها در اطراف گرینلند پس از افزایش تهدید‌های ترامپ برای الحاق این قلمرو دانمارکی به منظور حفظ امنیت ایالات متحده، افزایش یافته است.

اما او در ماه ژانویه از چندین هفته تهدید عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد که با دبیرکل ناتو به یک توافق «چارچوب» در مورد گرینلند رسیده است، بدون اینکه جزئیاتی ارائه دهد.

دانمارک سال گذشته در واکنش به جنگ جاری در اوکراین، مدت خدمت اجباری سربازی خود را به ۱۱ ماه افزایش داد و آن را برای زنان نیز آزاد کرد.

بروس گفت: با خدمت طولانی‌تر، «سربازان وظیفه آموزش می‌بینند تا بتوانند در اجرای مأموریت‌های نیرو‌های مسلح شرکت کنند.»

وی گفت: در گرینلند «سربازان وظیفه به وظایفی اختصاص داده می‌شوند که نیازی به آموزش تخصصی طولانی‌تر ندارند.»

با این حال، او مشخص نکرد که سربازان وظیفه چه زمانی شروع به ورود می‌کنند یا چه تعداد در گرینلند مستقر خواهند شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: گرینلند ، دانمارک
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