باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای ملی کرواسی و پاناما از گروه L در دومین بازی خود بامداد چهارشنبه ساعت ۰۲:۳۰ در ورزشگاه بیاماو فیلد تورنتو به مصاف یکدیگر میروند.
هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر میروند که مسابقات جام جهانی را با شکست آغاز کردند و آنها به دنبال کسب اولین برد خود در جام جهانی هستند تاهمچنان شانس صعود به مرحله بعدی را داشته باشند.
تیم ملی کرواسی در نخستین بازی خود در جام جهانی برابر تیم ملی انگلیس با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد و این تیم محکوم به برد برابر تیم ملی پاناما هست تا به صعود از گروهش امیدوار بماند.
تیم ملی کرواسی معمولاً تورنمنتها را بد شروع میکند و در چهار دوره از ۶ جام جهانی اخیر بازی اول خود را باخته است، اما آنها به ندرت ۲ شکست متوالی را تجربه میکنند.
در آن طرف، تیم ملی پاناما با ارائه یک بازی مالکانه و پرس شدید، نمایش تحسینبرانگیزی در برابر غنا داشت، اما با گل دقیقه ۹۵ مغلوب شد؛ شکستی که توماس کریستینسن آن را ظالمانه توصیف کرد.
هر ۲ تیم به برد در این بازی نیاز مبرم دارند و باید دید کدامیک از این تیمها میتواند برنده این بازی شود.