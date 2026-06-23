باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با ایام سوگواری ماه محرم، برای پنجمین سال متوالی برنامه رادیویی «هیئت» از استودیوی رادیو قم روی آنتن رفته است. این برنامه هر روز از ساعت ۱۱ تا ۱۲ با هدف معرفی و بازتاب آیین‌های عزاداری ملل مختلف جهان برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، هر روز شنوندگان را به سفری در فرهنگ عاشورایی اقوام و ملت‌های گوناگون می‌برد.

برنامه «هیئت» با نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی، تلاش می‌کند تنوع آیین‌های عزاداری برای سیدالشهدا(ع) را در میان ملت‌های مختلف به تصویر بکشد. از آیین‌های عزاداری در ایران و عراق گرفته تا لبنان، افغانستان، پاکستان، هند و دیگر کشورهای مسلمان، هر کدام با رسوم و سبک‌های خاص خود، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) به نمایش می‌گذارند.

این برنامه تا سیزدهم ماه محرم، هر روز با بخش‌های متنوعی از جمله پخش نوحه‌ها و مرثیه‌های ماندگار، گفت‌وگو با عزاداران و فعالان فرهنگی، معرفی آئین‌های خاص عزاداری در نقاط مختلف جهان و بازخوانی پیام‌های عاشورا، میزبان شنوندگان رادیو قم خواهد بود.

برنامه «هیئت» علاوه بر پخش از امواج رادیو قم، در بسترهای مجازی و پیام‌رسان‌ها نیز قابل دسترس است و مخاطبان می‌توانند با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، در تولید این برنامه مشارکت داشته باشند.