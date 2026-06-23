باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد نظری، مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» درباره لزوم توجه مجریان و گویندگان به پاسداری از زبان فارسی گفت: از همان ابتدا اینگونه به ما آموزش داده‌اند که رسانه زبان معیار خواهد بود؛ زبانی که باید با آن سخن گفت و مردم کوچه و خیابان باید به این زبان معیار عادت کنند. اما متاسفانه در سال‌هایی بخاطر یکسری تصمیمات نسنجیده زبان معیار تغییر کرد و اجازه داده شد در بخشی از رسانه، گوینده به خود اجازه دهد با هر کلامی با مخاطب صحبت کند و همه چارچوب‌های اصلی را زیر سوال ببرد.

نظری با اشاره به لزوم بکارگیری زبان معیار از سوی مجریان و گویندگان بخصوص گویندگان رادیو گفت: امیدوارم به سمتی حرکت کنیم که در سایه آموزش‌ها و تاکیدات فراوان، گویندگان ما بخصوص گویندگان رادیو که نقش پررنگ‌تری نسبت به مجریان تلویزیون دارند، با زبان معیار و بر اساس استاندارد‌های زبان فارسی در رسانه ملی صحبت کنند و اجازه دهند مردم با این سبک صحبت کردن عادت کنند و گوش‌شان آشنا شود.

مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» وظیفه گویندگان رادیو را در قبال پاسداری از زبان فارسی مهم دانست و افزود: این در حالی است که در تلویزیون گه‌گاه فضا‌هایی به وجود می‌آید که نمی‌توانیم تمام اصول را رعایت کنیم. چون ما در تلویزیون مجری هستیم، گوینده نیستیم. در تلویزیون به آن معنا نویسنده نداریم، تا متن را بر اساس آنچه نوشته شده قرائت کند. اما فکر می‌کنم وظیفه گویندگان رادیو آنقدر پررنگ است که باید به آن قائل باشند و امیدوارم در سایه حضور سردبیران و نویسندگان قابل، این مهم عملیاتی شود.