وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن مستقیماً با بیروت مذاکره و تعامل خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن مستقیماً با بیروت مذاکره و تعامل خواهد کرد و مدعی شد که مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق جداست.

روبیو پس از ورود به ابوظبی به خبرنگاران گفت: «خب، این روند جداست. جداست، زیرا لبنان یک کشور مستقل است. دولت دارد و وقتی صحبت از لبنان می‌شود... ما مستقیماً با دولت لبنان مذاکره و تعامل خواهیم کرد.»

روبیو از ۲۳ تا ۲۵ ژوئن در سفری به امارات متحده عربی، کویت و بحرین است تا پس از یادداشت تفاهمی که بین آمریکا و ایران منعقد شده است، در مورد امنیت منطقه‌ای گفت‌و‌گو کند.

روبیو گفت: «من لحظاتی پیش به همراه معاون رئیس جمهور، با رئیس جمهور (جوزف) عون صحبت کردم. افراد آنها اکنون مستقیماً در آنجا حضور دارند.»

او گفت که «مسئله ایران در رابطه با لبنان» «حمایت و پشتیبانی از حزب الله» است که «به عنوان بخشی از گفت‌و‌گو‌های ما با ایرانی‌ها» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی افزود: «اما در مورد آینده لبنان، آینده لبنان متعلق به مردم لبنان از طریق دولت منتخب مستقل آنهاست و ما با این دولت همکاری خواهیم کرد.»

روبیو همچنین مدعی شد که ایران به عنوان بخشی از هرگونه توافق نهایی با ایالات متحده، قادر به دریافت عوارض در تنگه هرمز نخواهد بود و ادعا کرد که چنین ترتیبی خلاف قوانین بین‌المللی خواهد بود.

او گفت: «این یک آبراه بین‌المللی است. هیچ کشوری مجاز به دریافت عوارض یا هزینه در یک آبراه بین‌المللی نیست. این قانون بین‌المللی موجود است. این روشی است که وجود دارد در آبراه‌های بین‌المللی در سراسر جهان و این روشی است که ما انتظار داریم اینجا نیز باشد.»

روبیو گفت که ممکن است فرصت‌هایی وجود داشته باشد که شامل سرمایه‌گذاری برای ایران باشد، بسته به اینکه آیا تهران «تصمیم بگیرد یا خیر.» «این سرمایه‌گذاری ما نخواهد بود، پول دولت ما نخواهد بود، اما، اما من فکر می‌کنم این چیزی است که باید به پیشرفت در مجموعه‌ای از مسائل امنیتی دیگر که باید در روزهای آینده با آنها روبرو شویم، بستگی دارد.»

منبع: آناتولی