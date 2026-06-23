سخنگوی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از آماده‌باش نیرو‌های امدادی این جمعیت برای پوشش مراسم عزاداری دهه اول محرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از آماده‌باش نیرو‌های امدادی این جمعیت برای پوشش مراسم عزاداری دهه اول محرم خبر داد و گفت: تیم‌های هلال‌احمر در میادین مهم شهر‌ها و هیئت‌هایی که عزاداران در حضور گسترده دارند، برای ارائه خدمات امدادی مستقر می‌شوند.

خالدی با اشاره به فعالیت پایگاه‌های هلال‌احمر افزود: حدود ۶۵۰ پایگاه جمعیت هلال‌احمر در حالت آماده‌باش قرار دارند و داوطلبان جمعیت و تیم‌های واکنش سریع نیز برای خدمت‌رسانی به عزاداران آماده هستند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در ایام محرم، از مردم خواست آموزش‌های امدادی منتشرشده توسط جمعیت هلال‌احمر برای عزاداران و مسئولان هیئت‌ها و تکایا را مطالعه کنند.

سخنگوی هلال‌احمر همچنین نسبت به افزایش خطر گرمازدگی در روز‌های تاسوعا و عاشورا، به‌ویژه در استان‌های مرکزی و جنوبی کشور هشدار داد و گفت: علائمی مانند سردرد، ضعف، بی‌حالی و سرگیجه می‌تواند از نشانه‌های اولیه گرمازدگی باشد و باید پیش از تشدید وضعیت، اقدامات لازم انجام شود.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده علائم شدید، افراد باید سریعاً به مراکز درمانی یا پایگاه‌های امدادی مراجعه کنند و در مواقع نیاز با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند. ارائه آدرس دقیق محل حادثه نیز به تسریع حضور تیم‌های امدادی کمک می‌کند.

خالدی با اشاره به ضرورت رعایت ایمنی در هیئت‌ها خاطرنشان کرد: استفاده از وسایل خوراک‌پزی و تجهیزات مختلف در مراسم‌ها می‌تواند مخاطراتی ایجاد کند و باید با دقت و رعایت اصول ایمنی انجام شود.

وی همچنین بر مراقبت بیشتر از سالمندان، کودکان و زنان باردار در مراسم‌های عزاداری تأکید کرد.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در پایان گفت: نیرو‌های امدادی هلال‌احمر حدود ۴۷۵۲ نفر‌روز در پوشش این مراسم‌ها فعالیت دارند و علاوه بر آن، تعداد زیادی از داوطلبان نیز به‌صورت خودجوش در خدمت‌رسانی به عزاداران مشارکت می‌کنند.

منبع: هلال احمر

برچسب ها: هلال احمر ، مراسم محرم
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