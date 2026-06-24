باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیم‌های ملی کلمبیا و کنگو از گروه K در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد چهارشنبه ساعت ۰۵:۳۰ در ورزشگاه آکرون گوادالاخارا برگزار می‌شود.

تیم ملی کلمبیا شروع خوبی در جام جهانی داشتند و در نخستین بازی خود توانستند با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم ملی ازبکستان پیروز شوند و برد باارزشی را به دست آورند.

شاگردان نستور لورنزو می‌خواهند با کسب پیروزی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا، گام بلندی به سوی مرحله حذفی جام جهانی بردارند.

در آن طرف، تیم ملی جمهوری کنگو با تساوی یک بر یک برابر تیم ملی پرتغال یکی از شگفتی‌های جام جهانی را رقم زد و نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی را به دست آورد.

شاگردان سباستین دزابره با تساوی برابر پرتغال اعتماد به نفس بالایی پیدا کردند و آنها می‌خواهند برای دومین بار شگفتی خلق کنند و از تیم ملی کلمبیا امتیار بگیرند.

اگرچه کلمبیا با در اختیار داشتن ستارگانی، چون جیمز رودریگس، لوئیس دیاز و لوئیس سوارز روی کاغذ شانس بیشتری برای پیروزی دارد، اما نمایش کنگو مقابل پرتغال نشان داد این تیم توانایی متوقف کردن و ضربه زدن به مدعیان بزرگ را دارد.

به هر حال باید دید تیم ملی کلمبیا می‌تواند دفاع منسجم تیم آفریقایی را بشکند یا کنگو بار دیگر یک شگفتی بزرگ خلق خواهد کرد.