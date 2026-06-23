باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ کتاب گنجینه الاسرار به نویسندگی عمان سامانی نویسنده استان چهارمحال و بختیاری چاپ شده است.

در این کتاب شعر‌هایی با موضوع حماسه عاشورا سروده شده است.

گنجینه‌الاسرار از سوی انتشارات ملی و استانی به چاپ رسیده است و در جدیدترین نسخه آن در سال ۱۳۹۷ از سوی انتشارات استانی عمان سامانی در ۱۶۰ صفحه به چاپ رسیده است.

میرزا نورالله بن میرزا عبدﷲ بن عبدالوهاب چهارمحالی [۱](زاده ۱۲۲۱ _ درگذشته ۲۹ آذر ۱۲۸۳) ملقب به «تاج الشعراء» و متخلص به «عمان سامانی» از شعرای پرآوازهٔ آیینی در نیمهٔ دوم سدهٔ ۱۳ و اوایل سدهٔ ۱۴ هجری است.