سه شنبه‌های هر هفته کتابی با موضوع مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ کتاب گنجینه الاسرار به نویسندگی عمان سامانی نویسنده استان چهارمحال و بختیاری چاپ شده است.

در این کتاب شعر‌هایی با موضوع حماسه عاشورا سروده شده است.

گنجینه‌الاسرار از سوی انتشارات ملی و استانی به چاپ رسیده است و در جدیدترین نسخه آن در سال ۱۳۹۷ از سوی انتشارات استانی عمان سامانی در ۱۶۰ صفحه به چاپ رسیده است.

میرزا نورالله بن میرزا عبدﷲ بن عبدالوهاب چهارمحالی [۱](زاده ۱۲۲۱ _ درگذشته ۲۹ آذر ۱۲۸۳) ملقب به «تاج الشعراء» و متخلص به «عمان سامانی» از شعرای پرآوازهٔ آیینی در نیمهٔ دوم سدهٔ ۱۳ و اوایل سدهٔ ۱۴ هجری است.

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برچسب ها: معرفی کتاب ، ماه محرم
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