باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با شب عاشورای حسینی، مراسم عزاداری و احیای این شب بزرگ در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود. این مراسم با حضور خیل عظیم زائران و عزاداران حسینی از ساعت ۲۴ چهارشنبه سوم تیرماه در شبستان‌های حرم مطهر برگزار خواهد شد.

برنامه‌های این مراسم معنوی شامل سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ظهیری، مدیحه‌سرایی حسن مالکی‌نژاد، تلاوت قرآن توسط قاری نوجوان معراج صفی‌خوانی و قاری بین‌المللی احمد ابوالقاسمی، اجرای گروه سرود «آوای رسا» و اجرای روح‌الله شفیعی است.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش و تجدید میثاق با آرمان‌های عاشورا برگزار می‌شود.