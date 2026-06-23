باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سهشنبه آمادگی این کشور را برای ارائه حمایت «مشخص» از اجرای آتشبس «قوی» در لبنان ابراز کرد.
مکرون پس از گفتوگو با جوزف عون، رئیس جمهور لبنان و نواف سلام، نخست وزیر لبنان در پستی در X گفت: «برقراری آتشبس قوی، که باید توسط همه رعایت شود، باید روند همزمان خروج اسرائیل از خاک لبنان و استقرار مجدد نیروهای مسلح لبنان را امکانپذیر کند تا اطمینان حاصل شود که دولت انحصار استفاده از زور را حفظ میکند.»
علاوه بر این، مذاکرات صلح دوجانبه بین اسرائیل و لبنان در حال حاضر در واشنگتن در حال انجام است.
منبع: بریکینگ نیوز