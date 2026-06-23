باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار مقابل ازبکستان نمایشی بی نظیر ارائه داد و با نتیجه ۵ - ۰ به پیروزی رسید.

کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی‌ها در این پیروزی نقشی تعیین کننده داشت و ۲ گل از ۵ گل تیمش را به ثمر رساند.

رونالدو با ۲ گلی که مقابل ازبکستان به ثمر رساند به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد که در ۶ جام جهانی پیاپی موفق به گلزنی می‌شود؛ رکوردی که از آلمان ۲۰۰۶ آغاز شد و بعد در آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸، قطر ۲۰۲۲ و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه پیدا کرد.