ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در ۶ جام جهانی پیاپی گلزنی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار مقابل ازبکستان نمایشی بی نظیر ارائه داد و با نتیجه ۵ - ۰ به پیروزی رسید.

کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی‌ها در این پیروزی نقشی تعیین کننده داشت و ۲ گل از ۵ گل تیمش را به ثمر رساند.

رونالدو با ۲ گلی که مقابل ازبکستان به ثمر رساند به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد که در ۶ جام جهانی پیاپی موفق به گلزنی می‌شود؛ رکوردی که از آلمان ۲۰۰۶ آغاز شد و بعد در آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸، قطر ۲۰۲۲ و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه پیدا کرد.

برچسب ها: جام جهانی ، کریستیانو رونالدو ، تیم ملی فوتبال پرتغال ، جام جهانی ۲۰۲۶
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