در آیینی رسمی، حکم و مدال نشان ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به دکتر مهرداد نوابخش، از مفاخر علمی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پاسداشت رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و خدمات ارزشمند چهره‌های تأثیرگذار کشور در دوران جنگ رمضان، حکم و مدال نشان ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به مهرداد نوابخش اعطا شد.

این آیین با حضور کاوه درودی، نایب‌رئیس فدراسیون برگزار شد و طی آن حکم و مدال نشان ملی به نمایندگی از سوی ایرج عرب سرپرست فدراسیون به نوابخش تقدیم شد.

مهرداد نوابخش از چهره‌های شناخته‌شده علمی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی به شمار می‌رود و اعطای این حکم و مدال، در راستای تکریم جایگاه علمی، اجتماعی و خدمات مؤثر وی انجام شده است.

برچسب ها: فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ، بدنسازی ، تربیت بدنی
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