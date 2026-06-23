\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0644\u0646\u062f \u0642\u0627\u0645\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0645\u0644\u062a \u0647\u0627\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u0635\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n