بلندقامتان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های پیش رو آماده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بلند قامتان والیبال ایران برای حضور در هفته دوم لیگ ملت های ۲۰۲۶ در اردوی صربستان تمرینات خود را پیگیری کردند و همچنین نمایندگان کشورمان روز گذشته وارد فرانسه شدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تیم ملی والیبال ، جام جهانی ، رقابت حساس
خبرهای مرتبط
لیگ ملت‌های والیبال؛
فرانسه ۳ - ۲ ایران/ شانس با شاگردان پیاتزا یار نبود
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
اعزام تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران به مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود
دوئل حساس ایران و فرانسه در لیگ ملت‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترکیه ۳ - ۲ آمریکا/ پیروزی تلخ ترکیه+فیلم
بیانیه تیم ملی فوتبال ایران درباره پوشش فضای رسانه‌ای در سیاتل
تعیین تکلیف گروه F/ هلند، ژاپن و سوئد صعود کردند + عکس
پرسپولیس - چادر ملو؛ نبرد برای کسب سهمیه آسیایی
پایان کار گروه E؛ آلمان مقتدرانه صعود کرد+عکس
بررسی احتمالات صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی
پاراگوئه ۰ - ۰ استرالیا/ تساوی به کام استرالیا+فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر چادر ملو
تحلیل رسانه مصری در دیدار این تیم مقابل ایران
ژاپن ۱ - ۱ سوئد/ سامورایی ها و آبی و زردها راضی از تساوی + فیلم
آخرین اخبار
تاج: بازیکنان با نماد مناسب مذهبی در زمین حاضر می‌شوند
بیرانوند: همه بازیکنان مصر محمد صلاح هستند/ فقط به شادی مردم ایران فکر می‌کنیم
رسانه مصری: باید به اولین پیروزی تاریخی مقابل ایران برسیم
البلد: ترکیب مصر مقابل ایران تغییر می‌کند
بررسی احتمالات صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی
طارمی و صلاح؛ امید‌های اردشیر و حسام
تحلیل رسانه مصری در دیدار این تیم مقابل ایران
۵ بازیکن جدید در فهرست بزرگسالان پرسپولیس مقابل چادر ملو
اسامی تیم ملی والیبال برای دیدار با ژاپن مشخص شد
پیام تسلیت دنیا مالی در پی درگذشت اولین رئیس فدراسیپن دوچرخه‌سواری پس از انقلاب
قلعه‌نویی: برای هر لحظه بازی با مصر برنامه داریم/ فوتبال مثل شطرنج است
بیانیه تیم ملی فوتبال ایران درباره پوشش فضای رسانه‌ای در سیاتل
پایان کار گروه E؛ آلمان مقتدرانه صعود کرد+عکس
برد بی‌ثمر ترکیه؛ آمریکا و استرالیا جشن صعود گرفتند+عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر چادر ملو
پاراگوئه ۰ - ۰ استرالیا/ تساوی به کام استرالیا+فیلم
ترکیه ۳ - ۲ آمریکا/ پیروزی تلخ ترکیه+فیلم
پرسپولیس - چادر ملو؛ نبرد برای کسب سهمیه آسیایی
تعیین تکلیف گروه F/ هلند، ژاپن و سوئد صعود کردند + عکس
ژاپن ۱ - ۱ سوئد/ سامورایی ها و آبی و زردها راضی از تساوی + فیلم
تونس ۱ - ۳ هلند/ صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به مرحله حذفی + فیلم
کوراسائو ۰ - ۲ ساحل عاج/ دبل په‌په فیل ها را راهی مرحله حذفی کرد + فیلم
اکوادور ۲ - ۱ آلمان/ شگفتی جام رقم خورد + فیلم
تقابل آمریکا و ترکیه در بازی تشریفاتی/ نبرد استرالیا و پاراگوئه برای رتبه دومی
رقابت هلند و ژاپن برای صعود مقتدرانه به مرحله حذفی
برزیل و مراکش مقتدرانه صعود کردند؛ اسکاتلند امیدوار به معجزه ماند + عکس
سوئیس و کانادا صعود کردند؛ بوسنی چشم‌انتظار نتایج سایر گروه‌ها + عکس
مکزیک مقتدرانه صعود کرد؛ آفریقای جنوبی هم راهی مرحله حذفی شد + عکس
حق‌پرست امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل آمریکا
ایران ۰ - ۳ آمریکا/ دومین شکست پیاپی شاگردان پیاتزا در هفته دوم